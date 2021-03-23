Пресс-служба правительства сообщила, что глава делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы и председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в Ташкент.

Во время его визита с 24 по 25 марта пройдет совместное заседание кыргызской и узбекской правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Сторону Узбекистана будет представлять премьер-министр республики Абдулла Арипов.

Визит Жапарова

В середине марта президент Садыр Жапаров побывал в Узбекистане, по итогам визита было подписано 22 документа.

13 марта пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила, что Кыргызстан «выразил готовность открыть транспортное и авиасообщение в анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана для свободного передвижения через госграницу».

По ее словам, на госгранице снова должны заработать семь КПП, Узбекистан же решит вопрос с грузопотоком и, возможно, предоставит технику для сканирования документации. По словам Байтерек, взамен Узбекистан перестанет претендовать на гору Унгар-Тоо. Однако позже пресс-релиз с сайта президента был удален и опубликован с изменениями.

На этот релиз отреагировала пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области, которая опровергла информацию о том, что Узбекистану предоставят коридор к анклаву Сох.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время встречи с жителями Баткенской области 15 марта заявил, что Узбекистан не получит коридор к анклаву Сох, а также призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации.

16 марта президент Садыр Жапаров в интервью «Азаттыку» также прокомментировал ситуацию относительно узбекского анклава Сох.

«Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что “будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду”. Это неверная информация. А что касается Унгар-Тоо, то Шавкат Мирзиеев сказал: “Мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам”», – пояснил он.

Жапаров также рассказал по итогам своего госвизита в Узбекистан и переговорах с президентом Шавкатом Мирзиеевым стороны договорились в течение ближайших трех месяцев решить все вопросы по границам.

Он отметил, что серьезных разногласий по этой теме нет, и 24-25 марта глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отправится в Узбекистан, чтобы подписать необходимые документы.

Кыргызско-узбекская граница

Конфликты из-за несогласованных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном начались сразу после развала Советского Союза. В советское время административная граница этих стран была очерчена без учета рельефа местности.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Сейчас на территории Кыргызстана остаются четыре узбекских анклава — Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Таш-Добе. В Узбекистане есть один кыргызский анклав Барак площадью в четыре квадратных километра. Периодически там происходят конфликты.

Последний конфликт по спорной горе Унгар-Тоо и спорному Орто-Токойскому (Касансайскому) водохранилищу произошел в августе 2016 года.

Садыр Жапаров 14 ноября объединил ГКНБ и Госпогранслужбу, чтобы «усовершенствовать систему охраны госграниц, противодействовать проникновению международных банд и незаконных грузов — наркотиков и оружия».

В ноябре 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стал руководителем межправительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы.