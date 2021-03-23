В Жогорку Кенеше 23 марта прошло заседание Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Парламентарии обсудили на заседании давление на активистов, в том числе визит сотрудника милиции к юристке Сание Токтогазиевой.

По словам замминистра МВД Мирлана Каниметова, по Токтогазиевой в ЕРПП было внесено заявление жителей бульвара Эркиндик, которые недовольны митингами против Конституции. Марши проходят каждое воскресенье и участники двигаются по бульвару Эркиндик. Токтогазиева участвовала в нескольких маршах.

«В заявлении сообщалось, что в выходные дни не дают покоя, стучат по барабанам [на маршах]. С [участниками марша] была проведена разъяснительная работа, чтобы барабанами перестали шум поднимать. По отдельному поручению дознавателя ГУВД Бишкека оперативными сотрудниками устанавливалось место проживания [участников], чтобы пригласить их для беседы», — сказал он.

* Воскресные марши — это марши за законность и против Конституции. Граждане и активисты на протяжении нескольких месяцев выходят на мирные марши по одному и тому же маршруту — от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до «Белого дома».

В свою очередь депутатка и председательница комитета по правопорядку Наталья Никитенко отметила, что «задержание людей, которые высказывают определенную точку зрения, настораживает».

* Ранее депутатка направила письмо к главе МВД Уланбеку Ниязбекову и генпрокурору Курманкулу Зулушеву по поводу давления на гражданских активистов. Она попросила дать полную информацию по данным фактам.

«Я бы хотела обратиться, чтобы наши правоохранительные органы держались строго в рамках законодательства. Никаких политических подоплёк не должно быть под такими действиями […] Мне кажется подобные методы устрашения и репрессий должны уходить в прошлое, иначе доверие населения ко всем видам власти будет окончательно подорвано», — сказала она.

Она обратилась к руководству МВД с просьбой не допускать действий, которые могут ограничить свободу мнения и мирных собраний.

Мужчина из ГУВД

Юристка и специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева 26 февраля сообщила о том, что какой-то мужчина, представившись милиционером, собирал о ней информацию.

По ее словам, он позвонил ее мужу и представился как Мирлан Качкынбаев из ГУВД Бишкека. Муж Токтогазиевой — старший по подъезду, но милиционер об этом не знал. В телефонном разговоре милиционер просил узнать, в какой квартире проживает Сания Токтогазиева.

«Далее он [Качкынбаев] приезжает, мой муж зафиксировал всё на видео. Уже при встрече Качкынбаев, почувствовав что-то неладное, начал говорить совсем другое, и придумал совершенно другую сказку, что мол ищет каких-то двух бородатых девушек. Когда муж сказал, что тот искал Санию Токтогазиеву, Качкынбаев сказал, что, мол, никогда такого не говорил», — рассказала она.

Токтогазиева в результате написала заявление в милицию, чтобы узнать, кто и зачем собирал о ней информацию.