В Бишкеке у Дома правительства прошел митинг владельцев автомобилей с абхазскими номерами. Около 80 человек потребовали, чтобы правительство разрешило ездить на машинах, которые уже ввезены в Кыргызстан.

Фото: 24.kg Фото: Kaktus.media Фото: Kaktus.media

Ранее Государственная таможенная служба сообщила, что машины из Абхазии в Кыргызстан ввозились с нарушениями таможенного законодательства ЕАЭС, и начала помещать их в зону таможенного контроля.

«Около семи тысяч таких машин у нас в стране. Не возвращать же все обратно в Абхазию», — сказал один из митингующих журналистам Kaktus.media.

Автовладельцы держали плакаты с обращениями к президенту Садыру Жапарову с требованиями решить их проблемы.

К митингующим вышел вице-премьер-министр и министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

Таможенная служба 21 марта рекомендовала кыргызстанцам не приобретать автомобили из Абхазии и не эксплуатировать их без таможенного оформления и постановки на первичный учет в Кыргызстане.

По ее данным, ввоз машин на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный госучет уголовно наказуем. До этих действий машины подлежат помещению в зоны таможенного контроля на склады временного хранения.

19 марта ГТС сообщила о том, что служба задержала десять автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан Кыргызстана.

В тот же день владельцы машин с абхазскими номерами вышли на первый митинг на площадь в центре Бишкека.

«Таможня пропускает через границу эти машины. Мы же брали кредиты, чтобы купить авто, кормим семьи, работая таксистами. Изначально автомобили не стоило завозить и предупредить нас, чтобы не покупали. Мы знаем, что уже года три завозят машины с госномерами Абхазии. Нужно найти решение, чего мы и просим у властей», — сказал журналисту Sputnik.kg один из владельцев таких автомобилей Сокумамбет Осмонов.

Республика Абхазия — самопровозглашенная республика, которая де-юре является частью Грузии. Ее независимость признана только несколькими странами мира, включая Россию. Кыргызстан не признавал ее независимость.

Кроме того, Абхазии ни в одном международном реестре нет, поэтому зарегистрировать эти машины в Кыргызстане практически невозможно.