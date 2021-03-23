Депутатская комиссия 18 марта провела проверку деятельности золотоперерабатывающей компании Centerra Gold Inc., которая занимается разработкой рудника Кумтор в Иссык-Кульской области. При этом никаких выводов комиссия пока не озвучила и не сказала, какие именно действия власти будут предпринимать в отношении канадской компании.

*Кумтор — самое крупное золоторудное месторождение в Кыргызстане. Его площадь составляет 26,3 тысячи гектаров. Разработкой рудника с 1992 года занимается канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций этого предприятия. В начале года экс-премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан по подозрению в незаконной выдаче дополнительных земель золотодобывающей компании.

Сколько золота осталось на Кумторе?

Одним из вопросов, который волновал депутатов комиссии — сколько золота осталось на руднике. Ранее сообщалось о том, что в хвостохранилище осталось 20% золота, а на отвалах имеется около 100 тонн драгоценного металла.

Но после посещения предприятия так и осталось непонятным, кто в итоге будет извлекать это золото — канадское предприятие или власти Кыргызстана.

Член депутатской комиссии Каныбек Иманалиев сообщил, что под хвостохранилищем на Кумторе осталось 106 тонн золота. По его словам, стоимость этого золота может составлять $6 млрд.

«Это золото принадлежит кыргызам, так как нет технико-экономического обоснования. Например, Centerra работала в Монголии, там тоже остались хвостохранилища — это все переработанная руда. Значит там есть 106 тонн золота, если ориентироваться на сегодняшние цены на золото, его стоимость составит $6 млрд», — сказал Иманалиев.

По словам депутата, в прошлом году Centerra Gold Inc. из жидких переработанных материалов произвела 1,5 тонны золота. Народный избранник сказал, что стоимость переработанного металла составляет $85-87 млн. Но все эти средства «ушли» на счет золотодобывающей компании и их необходимо вернуть государству.

Экология и ледники

При этом руководитель комиссии Акылбек Жапаров заявил, что во время поездки больше внимания уделялось не оставшимся в переработанной руде запасам золота, а тому, какое влияние отходы оказывают на окружающую среду.

«Недавно был опубликован отчет компании, где написано, что предполагаемых запасов золота на Кумторе хватит еще на 10 лет. Поэтому государственная комиссия пыталась найти ответы на вопросы о том, что будет с ледниками, если месторождение будет работать еще 10 лет, какая технология будет применяться», — сказал он.

По словам еще одного участника комиссии, депутата Рыскелди Момбекова, в районе разработки рудника всего два ледника из пяти находятся в должном состоянии. Сейчас Centerra Gold Inc. намерена приступить к разработке под ледником Давыдов.

«Руководство Кумтора сообщает, что в результате разведывательных работ найдено дополнительно 140 тонн золота рядом с ледником Давыдов. Но наше Государственное агентство по геологии говорит, что там находится 180 тонн залежей желтого металла. Но для меня важно не наличие золота, а важен сдвиг ледника. Если для Канады богатство — это золото, то для кыргызов богатство — это ледники и горы. И потом, есть риск обвала под Давыдовым, другая сторона свисает… насколько я знаю по проекту предусмотрен сдвиг ледника и разработка “под” ним», — сказал Момбеков.

Депутатская комиссия

Депутатская комиссия по проверке Кумтора была создана по инициативе фракции «Республика — Ата-Журт» 17 февраля. Руководителем комиссии был назначен депутат Акылбек Жапаров.

В начале марта в компании «Кумтор Голд Компани», которая управляется Centerra Gold Inc., заявили, что проверки депутатской комиссии и других госорганов мешают работе предприятия.

В обращении компании говорилось, что председатель госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора» депутат Акылбек Жапаров просит руководство компании «Кумтор Голд Компани» предоставить членам комиссии временный офис, оргтехнику и неограниченный доступ ко всем документам.

Также в обращении говорилось, что Жогорку Кенеш не имеет полномочий создавать комиссию, потому что ему осталось работать около четырех месяцев. Кроме того, в компании считают, что парламент должен выполнять «только чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции».

«Складывается впечатление, что в сегодняшних условиях компаниям нужно бросить свою основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится», — подчеркнули в организации.

Это не первая комиссия, созданная Жогорку Кенешем по проверке деятельности «Кумтора». После свержения президента Курманбека Бакиева народные избранники в 2012-2013 году создавали депутатскую и государственную комиссии по проверке золоторудного рудника. Тогдашнюю комиссию возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.

После проверки комиссия решила, что соглашение, подписанное во время Бакиева в 2009 году, «не соответствует интересам государства», и его следует пересмотреть. После продолжительных переговоров между правительством Кыргызстана и компанией Centerra Gold Inc. в 2017 году было подписано Стратегическое соглашение. Тогда компания согласилась увеличить выплаты на охрану окружающей среды.