Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского райсуда в отношении бывшего директора информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияра Толонова.

Родной брат бывшего депутата парламента Данияра Толонова ранее был признан виновным в вымогательстве взятки, его приговорили вместо тюремного срока к штрафу в 260 тыс сомов.

Дело Бахтияра Толонова

Бахтияр Толонов был задержан в январе 2020 года ГСБЭП при ПКР при получении взятки в 800 долларов. По версии следствия, чиновник хотел получить эти деньги в обмен на лицензию для работы с мигрантами за рубежом. Толонов курировал распределение квот между трудовыми мигрантами за рубежом.

По решению суда ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО-1 на два месяца. Однако через несколько дней после ареста и избрания ему меры пресечения его госпитализировали с инфарктом, и далее чиновник находился уже в больнице под охраной.

Решением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева главу центра при Госслужбе миграции отстранили от должности. 29 декабря 2020 года Первомайский районный суд Бишкека признал виновным Толонова и приговорил его к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Но защита осужденного опротестовала приговор и проиграла и вторую инстанцию.

Примечательно, что родной брат бывшего чиновника также работал в сфере миграции — до того, как прийти в парламент. Это Данияр Толонов — экс-депутат от партии «Кыргызстан».

Чем известен брат экс-чиновника?



Известно, что Данияр Толонов с 2008 по 2010 год был председателем комитета по миграции и занятости Ошской области, затем с 2010 по 2012 годы — начальником Ошского областного управления Министерство труда, занятости и миграции. После Толонов год был начальником отдела управления миграционной политики координатор по югу Министерство труда, миграции и молодежи КР.

Летом 2020 года Данияр Толонов сдал мандат, чтобы участвовать в выборах в седьмой созыв от партии «Кыргызстан», его сменил сопартиец Мээримбек Койчуманов. В парламент после отмены итогов выборов-2020 он не вернулся, уход его из ЖК совпал со скандалом. Издание Economist.kg в своем расследовании выяснило, что пока он работал на госслужбе, он не указывал в декларации два своих бизнеса.