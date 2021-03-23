Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов 23 марта в эфире «Азаттыка» прокомментировал планы правительства по строительству Камбаратинской ГЭС совместно с Узбекистаном.

Он отметил, что Кыргызстан не может построить ГЭС последние 15 лет, так как у страны нет возможности сделать это самостоятельно, и назвал эту идею «утопией».

По его словам, в ходе недавнего визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан была достигнута договоренность о совместном строительстве.

«Конечно, у нас есть свои государственные интересы в этом вопросе. Есть люди, которые говорят, что не нужно строить ГЭС совместно, и я знаю многих из этих людей. Но они прекрасно знают, что проект хороший. Если мыслить реально, то совместное строительство – это хорошее решение. Нужно четко понимать, что управление, вырабатываемая электроэнергия будут нашими, узбекская сторона вкладывает капитал. Мы ведь ищем сейчас этот капитал в других странах, а Узбекистан изъявил желание помочь», – сказал Шыкмаматов.

Он объяснил, что пока о строительстве ГЭС нет официального соглашения, и пока стороны лишь объявили о своем намерении.

Камбар-Ата-1

Кыргызстан и Узбекистан решили приступить к совместной разработке проекта гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» на реке Нарын. Такой договоренности достигли президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время госвизита Жапарова в Ташкент.

Жапаров в интервью «Азаттыку» заявлял, что работа уже началась, и завершить проект планируется за три года.

«Проект будет полностью реализован. Вот уже 30 лет мы не можем построить этот объект. Но мы планируем в течение трех лет закончить его», – сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также упомянул эту тему, заявив, что подтверждена «обоюдная готовность к сотрудничеству в области водопользования и энергетики».

«Наши компании прорабатывают вопросы реализации важных проектов по строительству и совместной эксплуатации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане. Это очень серьезные крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение, чтобы это было реальным подтверждением наших договоренностей. Теперь мы должны работать и отчитываться перед народом наших стран», – сказал он.

Во время визита Жапарова в Узбекистан 11-12 марта было подписано 22 документа, два из них касаются сферы энергетики: соглашение о сотрудничестве между Министерствами энергетики обеих стран, и Протокол министра энергетики и промышленности КР, министра водного хозяйства РУз и Министра энергетики РУз по взаимопоставкам электроэнергии.

Договоренность с Атамбаевым

Это не первый раз, когда стороны договариваются о строительстве ГЭС в Кыргызстане.

В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев во время своего первого визита в Кыргызстан заявил, что Узбекистан будет помогать Кыргызстану в строительстве Камбаратинской ГЭС.

По его словам, Кыргызстан и Узбекистан «серьезно договорились» по водным вопросам и строительстве «Камбар-Ата 1».

«[Президент Кыргызстана] Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, мы будем принимать самое активное финансовое участие, будем вместе строить Камбаратинскую ГЭС, потому что она нам необходима. Это выгодно для обеих стран», — заявил он.

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства гидроэлектростанций на территории Кыргызстана. Каримов считал, что это приведет к дефициту воды как в Узбекистане, так и в центральноазиатском регионе.

Каримов заявлял, что водные проблемы в регионе «могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны».

Споры о воде между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после развала Советского Союза, потому что перестал работать единый водно-энергетический комплекс, который учитывал интересы этих стран региона.

На территории Кыргызстана в верховьях рек — огромные запасы водных ресурсов. А вот ниже по течению находится Узбекистан, которому воды не хватает.

Кыргызстан использует реки в основном для выработки электричества на ГЭС, что приводит к сбросу воды зимой. Летом же страна накапливает водные ресурсы для осенне-зимнего периода. Однако Узбекистану вода нужна именно летом для полива полей.