В Грузии 19 марта после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе. Причины её смерти будут известны после расследования, но, по предварительным данным, у медсестры после введения вакцины развился анафилактический шок*.

Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ рекомендуют продолжать использовать AstraZeneca против коронавируса. Они считают вакцину безопасной и отмечают, что ее преимущества превышают возможные риски.

Сам разработчик AstraZeneca 22 марта опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины в США — её эффективность составила 79%.

* Анафилактический шок или анафилаксия — это острая аллергическая реакция организма, которая не зависит от дозы аллергена. Анафилактический шок может произойти на фоне приема лекарств, в том числе антибиотиков, или приема пищи, или укуса пчелы. Считается одним из наиболее опасных и в то же время редких осложнений, которые могут развиться после прививки.

Смерть медсестры

Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Первыми начали вакцинировать медработников. В клинике где работала Бакрадзе в городе Ахалцихе к 18 марта успели вакцинироваться 16 медиков.

Бакрадзе сделали прививку 18 марта примерно в 12:15. Через пару минут после этого она она дала интервью местным медиа, в котором сказала, что «вакцинация необходима» и призвала всех вакцинироваться.

Через полчаса после укола у нее развился анафилактический шок, она впала в кому. Врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, сообщили, что у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

«Мы пока не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа. Впрочем, судя по предварительным оценкам врачей – они говорят, что это было похоже на анафилактическую реакцию. Женщине на месте была оказана неотложная помощь. Реакцию снять не удалось и ее перевели в реанимационное отделение. Состояние больной быстро ухудшилось и возникла необходимость в интубации, ее перевели на искусственное дыхание», — сказал 18 марта глава Центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе в ходе чрезвычайного брифинга.

Медсестру перевезли на реанимобиле в больницу в Тбилиси, однако спасти ее не удалось.

По словам родных Бакрадзе, у нее не было сопутствующих заболеваний. При этом они утверждают, что медсестра перед вакцинацией чувствовала себя плохо.

«У нее был (не в норме) протромбин — то ли высокий, то ли низкий, и низкий гемоглобин. Кто-то — или врач или медсестра дали ей две таблетки. Одну она выпила вечером, после этого головная боль у нее не прошла, и она сказала, что выпьет вторую утром (в день вакцинации). Отсюда (из Ахалцихе) ее увезли (в Тбилиси) практически уже мертвой», — сказал журналистам супруг скончавшейся медсестры Манучар Кобахидзе.

Радио Свобода 18 марта сообщило, что, по данным Центра по контролю над заболеваниями Грузии в Великобритании, из привитых препаратом AstraZeneca 5 млн человек анафилактический шок развился у 41. В Германии эта реакция проявилась у 3 человек из 363 тысяч, вакцинированных AstraZeneca, и у 63 из более 5 млн, привитых Pfizer.

Также, по данным Радио Свобода, Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, изучающее дело, обнародует промежуточное заключение по факту смерти медсестры на этой неделе.

Несмотря на этот случай, власти Грузии решили не приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca. Но вакцинировать будут только в тех медучреждениях, где есть реанимационные отделения.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе 22 марта сообщила, что сделает прививку AstraZeneca, чтобы «раз и навсегда были сняты вопросы по поводу этой вакцины».

Кроме этого, с 25 марта в Грузии расширят круг людей, которые при желании могут пройти вакцинацию от COVID-19. C 25 марта, помимо медиков, привиться смогут и лица старше 65 лет.

Приостановка вакцинации

Ранее ряд европейских стран, включая Германию и Францию приостановили вакцинацию этим препаратом. Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины. Однако, 15 марта в ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, так как нет доказательств, что причиной смертей является вакцина.

14 марта компания AstraZeneca (разработчик вакцины) выпустила заявление о том, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов из-за ее препарата не существует, и она готова «подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19».

Позже 18 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, рекомендовало продолжать использование вакцины AstraZeneca от COVID-19.

В EMA считают вакцину безопасной, эффективной и полагают, что ее преимущества превышают возможные риски. Кроме этого, EMA за то, чтобы включить выявленные у привитых заболевания, которые вызвали особое беспокойство, в список возможных побочных эффектов. Также в агентстве отметили, что необходимо продолжать исследование этих случаев.

После заявления EMA ряд европейских стран сообщил, что возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca, в том числе Португалия, Франция и Германия.

Кыргызстан и AstraZeneca

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 18 марта в ходе интервью изданию Sputnik сообщил, что Кыргызстан будет ждать результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы получить вакцину после оглашения результатов исследования.

«Если она [смерть] от вакцины AstraZeneca, то мы, естественно, откажемся от неё. Но если смерть от осложнений, хронических заболеваний и других причин, не связанных с вакциной, то мы будем вести переговоры с COVAX. Но там есть и другие вакцины, мы не исключаем других вакцин, которые они [COVAX] нам будут предлагать», — сказал тогда Бейшеналиев.

* Кыргызстан от альянсов GAVI и COVAX должен был получить 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Ранее сообщалось, что Кыргызстан получит 1,2 млн доз.

** COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

*** GAVI — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

По словам Бейшеналиева, вакцинация в Кыргызстане начнётся в конце марта или начале апреля. Он отметил, что «вакцинировать будут теми вакцинами, которые прибудут в Кыргызстан».

19 марта в Кыргызстан привезли 150 тысяч доз китайской вакцины от COVID-19 Sinopharm.

На первом этапе вакцину получат медработники, люди с риском развития тяжелых форм заболевания, преподаватели учебных заведений, работники правоохранительных и силовых структур, работники сферы услуг, торговли и общепита.

Что известно об AstraZeneca

Вакцину разработала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Вакцина вводится двумя дозами интервалом 4-12 недель. Срок годности вакцины — шесть месяцев.

В начале декабря 2020 года AstraZeneca отчиталась о 70% средней эффективности своей вакцины от коронавируса, а, согласно результатам третьей фазы испытаний в США, опубликованным 22 марта — эффективность вакцины составила 79%. Против тяжелых и критических случаев коронавируса вакцина AstraZeneca защищает на 100%, а эффективность вакцины для категории старше 65 лет составила 80%.

Исследование проводили в США, Чили и Перу. В нём приняли участие 32 449 человек всех возрастных групп. Отмечается, что результаты этих испытаний лягут в основу заявки на регистрацию вакцины AstraZeneca в США.

Великобритания была первой страной, зарегистрировавшей вакцину от AstraZeneca и начала вакцинацию граждан. 30 января стало известно, что эту вакцину разрешили применять во всех странах Европейского Союза. Всего вакцину зарегистрировали более 50 стран.