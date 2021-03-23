Против «Азаттыка» (кыргызская служба «Радио Свобода») в Кыргызстане развернулась нешуточная борьба. Депутаты парламента выступают против «Азаттыка» на митингах, а в соцсетях появились группы, которые требуют закрыть издание. В стороне не остался даже президент Садыр Жапаров, который неоднократно обвинял «Азаттык» в искажении его слов. «Клооп» отследил все самые крупные мероприятия и заявления чиновников с критикой в адрес «Азаттыка».
Матраимов и давление на «Азаттык»
Митинги в поддержку Матраимова
В конце февраля у здания мэрии Оша — южной столицы страны — прошел митинг в поддержку признанного виновным в коррупции бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Сам Матраимов родился в Ошской области.
Дело Матраимова стало одним из самых громких коррупционных скандалов Кыргызстана и закончилось тем, что экс-чиновник выплатил лишь штраф в $3 тысячи. Правда, потом его снова задержали по делу об отмывании преступных доходов, и это как раз и стало причиной акции протеста.
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Демонстранты, в числе которых были депутаты действующего созыва, призывали не только освободить Матраимова из-под стражи. Они требовали от властей закрыть «Азаттык» — кыргызскую службу «Радио Свобода».
На митинг пришли члены семьи Райымбека Матраимова — братья Искендер, Руслан и Тилек. Также на акцию пришли депутаты парламента Мирлан Бакиров, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов и Ильхом Маннанов.
Митинг посетили и близкие сторонники Матраимова — юрист Канатбек Азиз и названный сын Мунарбек Сайпидинов. Модератором мероприятия выступил тамада Аманбек Ибраев.
Во время акции протеста один из выступающих обвинил «Азаттык» в том, что в этом издании работали «продажные шкуры из Америки» и в течение трех лет «морочили голову народу».
Депутат Райымкулов во время митинга заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против некоторых СМИ в Кыргызстане.
«Матраимова сейчас просто используют в качестве оружия, чтобы очернить власть перед народом. Мы открыто говорим властям, чтобы дело рассматривалось справедливо и в рамках закона. Например, что если будут слушать только ваши слова? Тогда мы предпримем шаги против НПО и “Азаттыка”», – сказал он.
Выступая на митинге, депутат Бакиров сказал, что специально приехал в Ош, чтобы выразить свое мнение. Он заявил, что по закону каждый гражданин имеет право открыто высказывать свое мнение, но «везде должна быть справедливость».
«Неважно кто – “Азаттык”, “Клооп” – любые СМИ должны освещать объективно и правильно. Если источник информации неправильный, то как это будет воспринимать народ, что с ним станет? До сегодняшнего дня была искаженная, неверная информация. Для чего я это говорю? До этого была создана депутатская комиссия. Она на протяжении семи месяцев вела расследование по делу Райымбека Матраимова и пришла к выводу, что он не имеет отношения даже к семи тыйынам из выведенных из страны $700 миллионов», — сказал он.
В заключение Бакиров призвал к справедливости и объективности суды, следственные органы и СМИ.
Кроме того, во время митинга произошла провокация в отношении журналистов «Клоопа». На видео засняли, как толпа мужчин окружила журналистов и пыталась выгнать их с митинга. Милиции пришлось вмешаться и помочь съемочной команде «Клоопа» выбраться с площади.
14 марта в Бишкеке прошел еще один митинг – около 30 человек собрались у памятника Манасу на площади Ала-Тоо. Они требовали урегулировать вопросы, связанные с неправительственными организациями, и закрыть «Азаттык».
Основная цель собрания, по их словам — сохранение кыргызских традиций.
Онлайн-атаки
В целом посыл плакатов на митинге был аналогичным постам в недавно созданных фейсбук-группах, содержащих публикации против «Азаттыка» и НПО.
Подобные посты в соцсетях против некоторых изданий и журналистов появляются регулярно, но после ареста Матраимова началась новая волна онлайн-атак.
28 января 2021 года на фейсбуке была создана группа под названием «Закрыть Азаттык Медиа! Азаттык, не трогай кыргызских патриотов». При этом аккаунт пользователя, являющегося ее создателем и администратором, был создан в тот же день.
Ее модерируют три фейковых аккаунта, а среди «основателей группы» числятся аккаунты реальных людей, поддерживающих Райымбека Матраимова. Один из модераторов такой группы группы также делает публикации в поддержку Матраимова на своей личной странице, называя его «патриотом Кыргызстана».
Группа имеет более 1,6 тысяч подписчиков, однако, достоверно неизвестно, настоящие это пользователи или фейковые аккаунты.
Публикации в этой группе отражают ее название – они посвящены требованиям закрыть «Азаттык» в Кыргызстане. Кроме того, публикуются призывы поддержать якобы несправедливо обвиненного Райымбека Матраимова и его семью, а также прямые эфиры с митингов его сторонников.
Свобода слова и ответственность
Жапаров против «Азаттыка»
«Азаттык» критикуют не только депутаты парламента и сторонники Матраимова, но и главное лицо страны — президент Садыр Жапаров. Он несколько раз обвинял журналистов «Азаттыка» в искажении его слов.
На пресс-конференции 10 октября 2020 года, когда Жапаров еще не занимал какую-либо должность, журналисты нескольких изданий рассказали ему о давлении и угрозах его сторонников. В пример привели редакцию «Азаттыка», журналисты которой неоднократно получали угрозы в свой адрес.
Политик в свою очередь заявил, что журналисты сами виноваты в произошедшем.
«Вы немного искажаете факты. Возможно поэтому они так делали [угрожали журналистам]. А на других журналистов не было никакого давления. Это происходит потому что [журналисты] распространяют фейковую информацию», — сказал Жапаров.
Он также заявил, что в некоторых журналистских материалах не хватает фактов и второй стороны для полноты публикаций.
«Когда вы на 100% докажете факты, кем бы он не был [фигурант расследования] он понесет наказание. Я даю вам 100% обещание, что ни один материал журналиста, в котором найдена коррупция, не останется без внимания. Некоторые журналисты публикуют материалы без фактов и доказательств. Еще раз предупреждаю вас, чтобы вы так не делали», — заявил Жапаров.
Позже в ноябре 2020 года, уже занимая пост и.о. президента, политик заявил в интервью телеканалу Region, что журналисты «Азаттыка» сильно его критикуют, при этом искажая все его слова и подавая читателям неправильную информацию о нём.
«Последние 7-8 лет, я регулярно слушал “Азаттык”, не пропуская ни одного дня. Последний месяц я их не слушал, но недавно у меня появилось время и я послушал одночасовой [эфир]. Очень сильно критикуют. Искажают все мои слова и доносят их до людей с другим смыслом. Это не правильно», — заявил Жапаров.
И.о. президента сказал, что журналисты издания выполняют чьи-то заказы, очерняя политика в своих эфирах и материалах.
«Если тамошние хозяины дают такие заказы, кыргызские джигиты и девушки, которые работают в “Азаттыке”, могли бы задуматься и объяснить им, что они не могут так искажать и давать [информацию]. Или могли бы взять у меня комментарий, как у второй стороны и давать [информацию] с двумя сторонами», — подчеркнул Жапаров.
В январе 2021 года Садыр Жапаров, будучи лидирующим кандидатом в президенты, снова отвечал на вопросы на тему свободы слова. На вопрос, будет ли он подавлять СМИ, которые занимаются критикой, политик заверил: «Нет, такого не будет».
«Я и сам заинтересован защищать свободу слова. И обязательно буду ее отстаивать. Если на вас будут устраиваться какие-то гонения, то буду заступаться. Но и я вас прошу: будь-то мои выступления или других политиков, членов правительства – не надо вырезать из контекста, добавляя свои комментарии, менять смысл. Давайте обе точки зрения, беспристрастно. Тогда и гонений не будет. Я прошу от вас только ответственности. Надо быть справедливыми», – сказал он.
Обвинения Жапарова — угроза для СМИ
После публикации этого интервью журналисты и независимые медиаорганизации Кыргызстана сообщили, что сильно обеспокоены обвинениями в адрес «Азаттыка» со стороны Жапарова. По их словам, Жапаров таким образом создаёт угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.
«Заявление, обвиняющее журналистов в искажении информации, не подкреплено конкретными фактами. Однако достаточно взглянуть на группы в соцсетях в его поддержку, чтобы убедиться, что сторонники Жапарова восприняли его слова как сигнал: если критикуют Жапарова, значит этому СМИ нельзя доверять. Словесные атаки Жапарова на СМИ привели к тому, что журналисты стали мишенью угроз и преследования в соцсетях», — говорится в заявлении медиасообщества.
Медиаорганизации назвали заявления Жапарова крайне опасными и безответственными. Согласно их заявлению, он «дискредитирует деятельность журналистов, значительно усложняя их работу по освещению событий».
«Такие заявления со стороны публичного лица высокого ранга представляют собой угрозу свободной прессе», — говорится в сообщении.
Медиасообщество призвало Жапарова прекратить критику в адрес журналистов «Азаттыка» и признать свободу слова в Кыргызстане.
«Публичные лица и политики по своей воле становятся объектом пристального внимания со стороны журналистов и широкой общественности, а потому должны проявлять больше терпимости к критике», — говорилось в сообщении.
Кроме того, 27 ноября 2020 года медиасообщество Кыргызстана выразило озабоченность «новой масштабной угрозой свободе прессы в связи с преследованиями журналистов и активистов в интернете».
Журналисты и независимые медиаорганизации называли такие действия попыткой заглушить альтернативное мнение в стране и серьезно подорвать демократию.
В заявлении говорится, что в Кыргызстане за последний год все больше журналистов, юристов и правозащитников подвергаются массированным онлайн-атакам с угрозами насилия. Такие угрозы часто перерастают в угрозу физической безопасности журналистов.
«Как показывает опыт других стран, эта форма преследования может быть как обычным “хейтерством”, так и настоящим нашествием проплаченных “армий троллей”, в которых принимают участие аффилированные с политическими и властными структурами онлайн-наемники», – пояснили в сообщении.
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Медиаорганизации отметили, что онлайн-атаки на журналистов начались еще после расследования о коррупции на кыргызской таможне — речь идет именно о деле Матраимова. Атаки продолжились во время парламентских выборов и политического кризиса.
«Теперь причина атак в адрес журналистов – критика новой редакции Конституции или информирование общества о допущенных процедурных нарушениях, касающихся процесса внесения изменений в Конституции*», – написано в заявлении.
* Реформа Конституции была инициирована Садыром Жапаровым. Сначала был проведен референдум, где была избрана новая форма госустройства в Кыргызстане — президентская республика.
11 апреля пройдет референдум, где граждане должны будут проголосовать за или против новой Конституции. Юристы и Венецианская комиссия раскритиковали документ из-за усиления полномочий президента и ослабления парламента. Также юристы неоднократно заявляли, что текст Конституции и закон о референдуме были приняты с нарушениями законов.
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Медиасообщество выразило мнение, что важную роль в происходящем играют отдельные политические деятели: «либо напрямую провоцируя, либо не осуждая такие атаки, тем самым способствуя созданию общей атмосферы безнаказанности».
Журналисты призвали политических лидеров воздерживаться от оскорблений в отношении корреспондентов и других граждан, высказывающих свое мнение, а также публично осуждать онлайн-угрозы и нападения со стороны своих сторонников.
Журналистов мы не прессуем — Жапаров
На заявление кыргызского медиасообщества отреагировала пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек, заявив, что Жапаров не делит СМИ на угодные и неугодные.
«В этой связи опасения отдельных медиаорганизаций являются безосновательными. СМИ должны беспристрастно освещать любые темы и объективно доносить информацию до общественности», — отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что у и.о.президента есть только одно требование к кыргызским журналистам.
«Единственное, к чему призывает и. о. президента, — наряду со свободой слова всегда должна присутствовать ответственность», — заключила Галина Байтерек.
В своем последнем интервью «Азаттыку» в марте этого года уже президент Жапаров заявил, что Кыргызстан останется демократическим государством.
По его словам, «сейчас в стране нет и отныне не будет политических гонений на политиков, журналистов и активистов».
«Сколько сейчас выходят на митинги – и политики, и не политики, но мы никого не преследуем. Журналистов мы не прессуем. В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет. […] 5 октября ни один волос журналиста не упал», – заявил президент.
Несвободный Кыргызстан
Атаки и давление на «Азаттык» происходят на фоне того, что международная неправительственная организация Freedom House в начале марта 2021 года опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире — 2021», и впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.
Кыргызстан потерял 11 пунктов в рейтинге – это значит, что в 2020 году уровень политических прав и свобод граждан Кыргызстана заметно ухудшился.
Среди многочисленных критериев оценки уровня свободы в стране был критерий свободы и независимости СМИ – эксперты Freedom House оценили его на 2 балла из 4. Это объяснялось тем, что власти запугивали журналистов и блогеров, освещающих дела о коррупции, реакцию на COVID-19 и выборы в октябре 2020 года, а некоторых из них даже заставляли публично приносить извинения.
Кроме того, были отмечены нападение на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова, а также нападения на журналистов «Азаттыка» и других СМИ во время смены власти в октябре.
«Во время октябрьских протестов другие СМИ получали запугивающие и угрожающие сообщения, при этом некоторые из них полагались на добровольцев для защиты своих офисов», – отмечено в отчете.