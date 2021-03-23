Против «Азаттыка» (кыргызская служба «Радио Свобода») в Кыргызстане развернулась нешуточная борьба. Депутаты парламента выступают против «Азаттыка» на митингах, а в соцсетях появились группы, которые требуют закрыть издание. В стороне не остался даже президент Садыр Жапаров, который неоднократно обвинял «Азаттык» в искажении его слов. «Клооп» отследил все самые крупные мероприятия и заявления чиновников с критикой в адрес «Азаттыка».

Матраимов и давление на «Азаттык»

Митинги в поддержку Матраимова

В конце февраля у здания мэрии Оша — южной столицы страны — прошел митинг в поддержку признанного виновным в коррупции бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Сам Матраимов родился в Ошской области.

Дело Матраимова стало одним из самых громких коррупционных скандалов Кыргызстана и закончилось тем, что экс-чиновник выплатил лишь штраф в $3 тысячи. Правда, потом его снова задержали по делу об отмывании преступных доходов, и это как раз и стало причиной акции протеста.

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Демонстранты, в числе которых были депутаты действующего созыва, призывали не только освободить Матраимова из-под стражи. Они требовали от властей закрыть «Азаттык» — кыргызскую службу «Радио Свобода».

На митинг пришли члены семьи Райымбека Матраимова — братья Искендер, Руслан и Тилек. Также на акцию пришли депутаты парламента Мирлан Бакиров, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов и Ильхом Маннанов.

Митинг посетили и близкие сторонники Матраимова — юрист Канатбек Азиз и названный сын Мунарбек Сайпидинов. Модератором мероприятия выступил тамада Аманбек Ибраев.

Во время акции протеста один из выступающих обвинил «Азаттык» в том, что в этом издании работали «продажные шкуры из Америки» и в течение трех лет «морочили голову народу».

Депутат Райымкулов во время митинга заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против некоторых СМИ в Кыргызстане.

«Матраимова сейчас просто используют в качестве оружия, чтобы очернить власть перед народом. Мы открыто говорим властям, чтобы дело рассматривалось справедливо и в рамках закона. Например, что если будут слушать только ваши слова? Тогда мы предпримем шаги против НПО и “Азаттыка”», – сказал он.

Выступая на митинге, депутат Бакиров сказал, что специально приехал в Ош, чтобы выразить свое мнение. Он заявил, что по закону каждый гражданин имеет право открыто высказывать свое мнение, но «везде должна быть справедливость».

«Неважно кто – “Азаттык”, “Клооп” – любые СМИ должны освещать объективно и правильно. Если источник информации неправильный, то как это будет воспринимать народ, что с ним станет? До сегодняшнего дня была искаженная, неверная информация. Для чего я это говорю? До этого была создана депутатская комиссия. Она на протяжении семи месяцев вела расследование по делу Райымбека Матраимова и пришла к выводу, что он не имеет отношения даже к семи тыйынам из выведенных из страны $700 миллионов», — сказал он.

В заключение Бакиров призвал к справедливости и объективности суды, следственные органы и СМИ.

Кроме того, во время митинга произошла провокация в отношении журналистов «Клоопа». На видео засняли, как толпа мужчин окружила журналистов и пыталась выгнать их с митинга. Милиции пришлось вмешаться и помочь съемочной команде «Клоопа» выбраться с площади.

14 марта в Бишкеке прошел еще один митинг – около 30 человек собрались у памятника Манасу на площади Ала-Тоо. Они требовали урегулировать вопросы, связанные с неправительственными организациями, и закрыть «Азаттык».

Основная цель собрания, по их словам — сохранение кыргызских традиций.

Онлайн-атаки

В целом посыл плакатов на митинге был аналогичным постам в недавно созданных фейсбук-группах, содержащих публикации против «Азаттыка» и НПО.

Подобные посты в соцсетях против некоторых изданий и журналистов появляются регулярно, но после ареста Матраимова началась новая волна онлайн-атак.

28 января 2021 года на фейсбуке была создана группа под названием «Закрыть Азаттык Медиа! Азаттык, не трогай кыргызских патриотов». При этом аккаунт пользователя, являющегося ее создателем и администратором, был создан в тот же день.

Ее модерируют три фейковых аккаунта, а среди «основателей группы» числятся аккаунты реальных людей, поддерживающих Райымбека Матраимова. Один из модераторов такой группы группы также делает публикации в поддержку Матраимова на своей личной странице, называя его «патриотом Кыргызстана».