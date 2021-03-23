Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в Жумагальском районе Нарынской области выявлена схема по присвоению чиновниками денег из фонда заработной платы управления водного хозяйства. Отмечается, что от действий чиновников государству нанесен ущерб в 3 млн сомов.

По версии прокуратуры, чиновники системно подделывали бухгалтерские документы, а затем переводили деньги из фонда заработной платы на банковские счета определенных работников. Полученные деньги чиновники обналичивали через банк.

Материалы по делу зарегистрировали в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением». Следствие по делу продолжается, прокуратура работает над возвратом денег в бюджет.