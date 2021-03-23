Американские СМИ сообщили, что Верховный суд США рассмотрит возможность восстановления смертного приговора осужденному за соучастие в организации теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохару Царнаеву. Суд предыдущей инстанции отменил смертный приговор из-за того, что был нарушен принцип беспристрастного отбора присяжных.

По данным СМИ, Верховный суд США вероятно осенью рассмотрит заявление Минюста, добивающегося отмены решения суда предыдущей инстанции.

Если Верховный суд отменит решение предыдущей инстанции, то смертный приговор Царнаеву может быть восстановлен. Если же решение не отменят, то тем не менее, Царнаев будет отбывать пожизненный срок в тюрьме.

Отмена смертного приговора

1 августа апелляционный суд Первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву. Суд тогда отправила приговор Царнаеву на новое рассмотрение, потому что в ходе процесса над ним мог быть нарушен принцип беспристрастного отбора присяжных.

При этом в суде отметили, что не отменяют его вины в теракте на Бостонском марафоне и заменили смертный приговор Царнаеву на пожизненный срок в тюрьме.

Тогдашний президент США Дональд Трамп раскритиковал решение апелляционного суда. Он в своём твиттере написал, что «редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев».

Теракт в Бостоне и братья Царнаевы

Джохару Царнаеву сейчас 28 лет. Он и его семья жили в Кыргызстане и Дагестане. Царнаевы переехали в США в 2002 году.

15 апреля 2013 года по время Бостонского марафона были приведены в действие две бомбы и основными подозреваемыми стали братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. В теракте погибли три человека и более 260 получили ранения.

Тамерлан был застрелен в ходе перестрелки с полицией вскоре после теракта. Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам, 17 из которых предусматривали смертную казнь.

Жюри присяжных из 12 человек единогласно посчитало, что Царнаев не показал раскаяния и заслуживает смертной казни за соучастие в организации взрыва на Бостонском марафоне. Защита Царнаева во время судебных заседаний признавала его роль в организации взрывов, но настаивала на том, что «движущей силой» совершения теракта был его старший брат Тамерлан.

По тому же делу уроженцу Кыргызстана Хайрулложону Матанову в США были предъявлены обвинения в умышленном уничтожении улик и ложных показаниях. Федеральный суд в Массачусетсе приговорил Матанова к двум с половиной годам лишения свободы за лжесвидетельство.

Матанов с 2010 года проживал в бостонском пригороде Куинси. По данным следствия, он был другом одного из главных подозреваемых в совершении теракта — Тамерлана Царнаева.

Три друга Джохара по колледжу — студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков и американец Робел Филлипос — были признаны виновными за воспрепятствование правосудию.

Диас Кадырбаев получил шесть лет лишения свободы, а в 2018 году был депортирован в Казахстан.

Азамат Тажаяков отсидел три года и в 2016 году был депортирован в Казахстан.