Всемирная организация здравоохранения на брифинге 22 марта сообщила, что за последние пять недель во всём мире наблюдается рост заболеваемости и смертности от COVID-19. По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керхов, только за последнюю неделю число случаев заболевания в мире увеличилось на 8%.

«В Юго-Восточной Азии количество новых случаев выросло на 49%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 29%, в Восточном Средиземноморье — 8%», — отметила она.

По её словам, в Европе число случаев заболевания увеличилось на 12% из-за распространения британского штамма.

«В целом мы видим рост случаев заражения, и это нас беспокоит. В течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность», — сказала эксперт.

Ранее, 19 марта, Еврокомиссия заявила о том, что в Европу пришла третья волна пандемии и призвала ускорить вакцинацию населения. Там все больше стран объявляют жесткий карантин и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.

В Кыргызстане последнюю неделю также наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Правительство заявило о необходимости подключить все медучреждения к кислороду. Однако в Кыргызстане еще не начали вакцинацию граждан.

Минздравсоцразвития сообщало, что 19 марта получило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, а получение российской вакцины ожидается совсем скоро.

Кроме того, Кыргызстан должен был получить 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX. Однако, по данным минздрава, они приостановили процесс, пока не закончатся исследования по выявлению причины осложнений после вакцинации.