Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова на брифинге 23 марта сообщила, что за сутки коронавирус подтвердился у 75 человек.

Бишкек — 56;

Чуйская область — 12.

Иссык-Кульская область — 3;

Ош — 2;

Нарынская обалсть — 1;

Джалал-Абадская область — 1.

По ее данным, всего за все время пандемии в стране выявили 87 537 случаев заражения коронавирусом.

Акматова также сообщила, что за сутки не зафиксировано ни одной смерти пациента с COVID-19. При этом за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 490 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 51 пациент. По всей стране за все время пандемии выписали 84 274 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили один случай заражения COVID-19. Медработник заразился в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 221 медработника, из которых выздоровели всего 4 195.

Акматова также отметила рост заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане и призвала кыргызстанцев носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Кроме того, Минздравсоцразвития и Центризбирком разработали алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в период подготовки и проведения местных выборов и референдума.

По словам Акматовой, алгоритм содержит ряд требований для всех госорганов, МСУ, избирательных комиссий. Также все кандидаты в депутаты местных кенешей, агитационные группы и избиратели должны следовать этим правилам.

«Алгоритм включает требования к работе УИК, проведению предвыборной агитации, голосованию вне помещения и в день выборов, к помещениям для голосования, а также содержит рекомендации для избирателей», — сказала она.

Выборы в местные кенеши и референдум по Конституции назначены на 11 апреля 2021 года.