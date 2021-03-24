Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что следственная служба выявила коррупционную схему по завладению выморочными квартирами в Бишкеке.

Выморочная квартира — это жилье, которое перешло на баланс муниципалитета после смерти его хозяина при отсутствии наследников. По закону их предоставляют малоимущим гражданам.

Однако следствие установило, что в одной из таких квартир в микрорайоне Аламедин-1 в столице с 2013 года проживает начальник МТУ Свердловского района М. А.. Он отказывается освобождать жилплощадь.

По версии следствия, он получил квартиру с помощью незаконных действий отдельных лиц из Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека и районной администрации.

Правоохранители проверили 34 выморочные квартиры, и нашли еще пять случаев, когда недвижимость незаконно передавали в пользование должностным лицам мэрии Бишкека.

Начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». По данным пресс-службы МВД, следственная служба продолжает мероприятия по установлению незаконных жильцов остальных выморочных квартир.