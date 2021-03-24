Госкомитет национальной безопасности 24 марта сообщил, что прекращены уголовные дела ранее возбужденные в отношении экс-премьер-министра и экс-депутата парламента Омурбека Бабанова. В ГКНБ не нашли в этих делах фактов причинения вреда интересам государства, юрлиц и граждан со стороны Бабанова и его родственников.

«По результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении Бабанова приняты обоснованные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете нацбезопасности сообщили, что Бабанов добровольно перечислит в бюджет государства 100 млн сомов в качестве поддержки.

Дела против Бабанова

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании тогдашний глава страны Алмазбек Атамбаев.

Жээнбеков обещал посадить экс-премьера на одном из выпусков теледебатов. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела.

Проиграв Жээнбекову на выборах, Бабанов покинул страну, а после и вовсе ушел из политики. Позже он вернулся и рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье.

Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику. За это, по его словам, дела обещали прекратить.

При президенте Жээнбекове было известно о восьми делах против Бабанова — по четыре в Финполе и ГКНБ.

Бабанов попытался вернуться в политику в октябре 2020 года, чтобы стать премьером, но ретировался после столкновения со сторонниками Садыра Жапарова 9 октября. После Бабанов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера, а член связанной с ним партии «Республика» Руслан Казакбаев вошел в новый кабмин как глава МИДа.

А 7 января 2021 года стало известно, что Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ. После выхода с допроса, Бабанов сказал, что визит в ГКНБ был связан с уголовными делами, возбужденными при президенте Сооронбае Жээнбекове.