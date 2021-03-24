Глава Толойконского айыл окмоту Кара-Суйского района Зулпукар Мазаев продал заброшенное здание школы в селе Озгур за 27 тысяч сомов. Местные жители выражают недовольство.

По словам жителей, молодежь села на месте старого здания школы планировала построить спортивный зал, но здание вместе с землей выкупил шурин главы айыл окмоту.

«В тоже время [глава айыл окмоту] знал, о том, что молодежь собирает средства на строительство спортзала. Они несколько раз обращались в айыл окмоту с предложением “снести старое здание и вместо него построить спортзал”», — говорят местные жители.

Они также отметили, что здание построено из прочного кирпича и его реальная стоимость 400 тысяч сом. А продано оно за очень низкую цену.

По словам жителей села, если бы они знали о предстоящем аукционе, они бы тоже «приняли участие в конкурсе».

«Мы только недавно узнали, о том, что школу продали. Оказывается, выпускали объявление в газете. А, кто сейчас читает газеты? Глава специально никому не рассказал о предстоящем аукционе. В таком случае у молодежи хватило бы денег выкупить здание за 27 тысяч сомов. Мы были готовы дать и 100 тысяч сомов», — сказал он.

Жители требуют отмены результатов аукциона, чтобы построить вместо школы спортивный зал.

Глава Толойконского айыл окмоту Зулпукар Мазаев в разговоре с «Клооп» рассказал, что здание школы было продано для дальнейшего строительства детского сада. Также, по его словам, жители села не обращались по поводу строительства спортзала.

«Нужно было освобождать землю под строительство детского сада. Поэтому я поставил заброшенное здание школы на аукцион. На аукционе приняли участие всего два человека. Один из них выиграл его. Местные жители пришли только во время сноса здания и предложили построить спортзал», — сказал он.

Мазаев также опроверг информацию, о том, что школа продана его шурину.