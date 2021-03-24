Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что Кыргызстан 22 марта получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по вакцине AstraZeneca.

По ее словам, экспертная группа ВОЗ считает, что побочные эффекты при вакцинации AstraZeneca могут появиться из-за сопутствующих болезней человека.

«12 марта в соцсетях распространилась информация, что некоторые европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca, так как у привитого зарегистрирован случай тромбоза.

22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы ВОЗ по вакцине AstraZeneca. Было предложено прививаться данной вакциной. Эксперты уточняют, что побочные эффекты могут быть вызваны в связи сопутствующими заболеваниями человека. С нашей стороны, то есть с минздрава Кыргызстана, продолжат изучение данного вопроса», — сказала Ишенапысова.

Кыргызстан и AstraZeneca

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 18 марта в ходе интервью изданию Sputnik сообщил, что Кыргызстан будет ждать результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы получить вакцину после оглашения результатов исследования.

«Если она [смерть] от вакцины AstraZeneca, то мы, естественно, откажемся от неё. Но если смерть от осложнений, хронических заболеваний и других причин, не связанных с вакциной, то мы будем вести переговоры с COVAX. Но там есть и другие вакцины, мы не исключаем других вакцин, которые они [COVAX] нам будут предлагать», — сказал тогда Бейшеналиев.

Инициатива по производству и централизованной закупке вакцин COVAX одобрила заявку Кыргызстана на получение 1,2 млн доз вакцины от коронавируса.

Что не так с AstraZeneca?

Вакцину разработала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В начале декабря 2020 года компания отчиталась о 70% средней эффективности своей вакцины от коронавируса.

В начале марта ряд европейских стран, включая Германию и Францию приостановили вакцинацию этим препаратом. Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, и ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca, так как пока не доказано, что смерть наступила именно из-за вакцины.