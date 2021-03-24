Обновлено в 18:06

Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов на заседании парламента 24 марта сообщил, что милиция проверяет заявление Алга Кылычева о применении пыток во время его содержания в СИЗО-1.

Это заявление Кылычев сделал 19 марта в эфире передачи «Азаттыка». Рассказывая об условиях содержания в СИЗО, он сообщил об избиениях со стороны милиционеров и о давлении криминалитета.

В ходе заседания депутат Бакыт Торобаев заявил, что милиция должна немедленно реагировать на заявления о пытках, даже если они сделаны в СМИ или социальных сетях.

«В интервью “Азаттыку” Алга Кылычев сделал много заявлений, было много критики в адрес милиционеров. Была реакция с вашей стороны? По словам этого человека, милиция надевает на голову граждан пакеты, чтобы получить показания. Основной раздел проекта новой Конституции посвящен правам человека. Кем бы ни был человек, из оппозиции или нет, он наш гражданин. И вы должны реагировать на такие заявления», – сказал Торобаев.

В ответ замглавы МВД сообщил, что дело зарегистрировано в ЕРПП. По словам Каниметова, после проведения проверки он предоставит депутату дополнительную информацию.

Позже Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) распространила заявление, в котром сообщалось, что Кылычев содержался в СИЗО с 12 августа по 22 октября 2020 года, и за этот период у него были посетители, в том числе – из Института омбудсмена.

«Во время содержания в учреждении от него не поступало письменных или устных жалоб на условия содержания или морально-психологическое давление в адрес администрации, адвокатов или представителей омбудсмена», – отметили в ведомстве.

По данным ГСИН, заявление Кылычева о применении физического насилия во время нахождения в СИЗО «не соответствует действительности». Отмечается, что сотрудники учреждения постоянно проводят осмотр камер, также в них установлено видеонаблюдение.

«Если бы Кылычев обратился сразу, то сотрудники учреждения провели бы проверку, поскольку материалы с камер наблюдения сохраняются месяц. Но он не обратился своевременно», – добавили в ГСИН.

Алга Кылычев

Алга Кылычев – один из фигурантов дела о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в августе 2019 года и его сторонник. До этого он был был членом политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Атамбаева после кой-ташских событий.

Тогда он вместе с другими сторонниками Атамбаева был задержан в качестве подозреваемого в организации массовых беспорядков и захвате заложников. Он провел 2 месяца в СИЗО-1, потом еще полтора месяца в изоляторе временного содержания.

В октябре 2019 года его отпустили под домашний арест, после того, как он подписал соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами и дал показания против других сторонников бывшего президента.

По словам Кылычева, он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве из-за пыток и угроз со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что не давал показания против Атамбаева.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщал, что Кылычев «дал показания против членов СДПК Кундуз Жолдубаевой, Амантура Жамгырчиева, Мээрбека Мискенбаева и телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева», которые якобы «организовали массовые беспорядки и захват заложников».

Тогда Жолдубаева сообщила изданию K-News, что на Кылычева «могли надавить морально и физически».

«Мы этого не исключаем. На последней очной ставке Алга Кылычев выглядел очень плохо. Он страдает сахарным диабетом и бронхиальной астмой», – заявила Жолдубаева.

По закону, обвиняемые, которые заключают сделку со следствием и дают показания против других фигурантов дела, могут избежать тюремного заключения или же добиться снижения срока отбывания наказания.

В ноябре 2020 года Кылычев отказался сотрудничать со следствием. Он заявлял, что написал заявление об отказе от сделки со следствием еще 18 августа. Однако, с тех пор судебные заседания откладываются из-за отсутствия представителей прокуратуры. Один из прокуроров Рустам Кожобеков, который вел дело по штурму дома Атамбаева, в июле умер от пневмонии.

Ранее, 30 октября 2020 года, еще один фигурант дела по кой-ташским событиям Амантур Жамгырчиев также отказался от сделки со следствием. Он заявил, что после смены власти в Кыргызстане появилась надежда доказать свою невиновность в открытом и справедливом суде.

Штурм дома Атамбаева в Кой-Таше

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым. Позже его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по этому делу.

Во время штурма сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию. Один из спецназовцев был застрелен. Более 100 человек получили различные ранения.

Соратникам бывшего президента предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

Обвинения были предъявлены 19 фигурантам, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Из них пять человек согласились сотрудничать со следствием — Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев, глава «Народного штаба» Кыяс Смалиев, а также два жителя села Кой-Таш. Их дела были выделены в отдельное производство. Остальные 14 были переданы в суд.