Напавший на выборах в парламент 4 октября 2020 года на журналистов «Клоопа» спортсмен Достук Жолдошев стал кандидатом в Ошский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан». До инцидента он возглавлял мусорный полигон муниципального предприятия «Ош-Тазалык».

Жолдошев пытался пройти в городской кенеш год назад в списках партии «Биримдик», но выборы были перенесены в связи с пандемией.

На прошлых парламентских выборах 4 октября он работал на участке №5316 города Ош в качестве официального представителя от партии «Биримдик». В день выборов на этом участке произошло нападение на оператора «Клооп» Хамидулло Узакова и журналистку Айбике Адилет кызы.

Двое неизвестных пытались помешать журналистам во время выхода в прямой эфир и отобрать телефон. В тот же день журналисты определили, что один из нападавших является руководителем Ошского мусорного полигона Достук Жолдошев. Вторым нападавшим оказался сотрудник аэропорта «Манас» Манас Алмаматов.

Данный факт был зарегистрирован в ГОВД Оша по статье «Оказание препятствия деятельности журналистов», но следователи прекратили дела против чиновника. Сотрудники «Клоопа» провели свое расследование, так как были не удовлетворены результатами следствия.

После публикации расследования дело о нападении на журналистов было рассмотрено 6 января в городском суде. Суд вынес решение о пересмотре дела.

Кто такой Достук Жолдошев?

Жолдошев и Исмаилов

Достук Жолдошев родился в 1990 году в Узгенском районе Ошской области. В 2002 году он начал заниматься вольной борьбой. После окончания школы он уехал учиться в Москву. В студенческие годы он также занимался дзюдо и самбо. В 2015 году Жолдошев заинтересовался грэпплингом.

Его тренером является Нурбек Исмаилов — глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» и боец без правил по прозвищу «Кличко». До 2020 года он участвовал на многих турнирах и занимал призовые места.

Из-за скандала с нападением на журналистов Жолдошев был освобожден от занимаемой должности.

Из «Биримдика» в «Ата-Журт Кыргызстан»

Жолдошев не единственный кандидат, участвовавший год назад на выборах в городской кенеш от «Биримдик», а в этом году вошедший в списки кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В их число также входит тренер Жолдошева, руководитель «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов и начальник муниципального предприятия «Зеленхоз». Он в прошлом тоже был замечен в нападении на журналистов, но не понес ответственности.

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев — кандидат в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Ранее четыре партии «Бутун Кыргызстан», «Улуу журт», «Бир бол», «Улуттар Биримдиги» заявляли о том, что в Оше используется админресурс и оказывается давление на конкурентов. Также «Ата-Журт Кыргызстан» называют провластной партией.