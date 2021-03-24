По случаю годовщины революции 2005 года президент Садыр Жапаров выступил с обращением. Жапаров отметил, что события 24 марта 2005 года запомнились как «одни из важнейших в истории независимого Кыргызстана».

«В тот день наши граждане, недовольные властью, прибыли в Бишкек со всей страны и вместе с жителями столицы требовали аннулирования результатов парламентских выборов и отставки президента.

Возмущение кыргызского народа в этот день было обусловлено рядом негативных явлений, в частности, установлением несправедливой власти, беззакония и семейного правления, ставящим личные интересы выше государственных. Кыргызский народ всегда был волевым, мужественным и нетерпимым к несправедливости», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что пока в Кыргызстане соблюдаются законы и царит стабильность, то «страна неизбежно встанет на путь развития».

«Пусть наши граждане усердно трудятся для этого и не сбиваются с выбранного курса», — отметил в своём обращении президент.

«Тюльпановая революция»

Революция 2005 года — первая насильственная смена власти в истории независимого Кыргызстана, в результате которой был свергнут первый президент Аскар Акаев.

Тогда тысячи кыргызстанцев вышли протестовать против семейно-кланового режима Акаевых. Поводом для митингов стали результаты парламентских выборов, которые были признаны международными наблюдателями сфальсифицированными. Провластная партия «Алга, Кыргызстан» тогда набрала наибольшее количество голосов. В итоге спустя 15 лет правления Аскар Акаев вместе с семью бежал в Россию.

События 24 марта сопровождались погромами и мародерством по всему Бишкеку. Демонстранты выносили из Белого дома всё, что попадало им под руки. А грабежи в Бишкеке продолжались всю ночь с 24 на 25 марта: преступники ограбили и сожгли десятки магазинов, торговых центров и интернет-клубов. Позже властям пришлось извиняться перед горожанами за действия мародеров.

Место Акаева затем занял Курманбек Бакиев, который через пять лет был аналогично свергнут в результате апрельской революции 2010 года. Бакиев бежал в Беларусь.

Праздничный день или день мародёров?

24 марта в Кыргызстане с 2008 года считался нерабочим «красным» днём. Однако не у всех кыргызстанцев было единое мнение насчёт этих событий, некоторые называли 24 марта — «днём мародёров».

В 2012 году Жогорку Кенеш исключил 24 марта из перечня нерабочих праздничных дней. Одним из инициаторов отмены официального празднования этих событий был депутат Дастан Бекешев.

Он тогда отмечал, что после апрельских событий 2010 года события 24 марта потеряли свою актуальность.

«После 7 апреля было бы неправильно отмечать 24 марта как праздник. Не стоит забывать, что и 7 апреля — не «красный» день календаря, в этом не было необходимости», — говорил депутат.