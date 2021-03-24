Юрист Нурбек Токтакунов в своем фейсбуке разъяснил, почему Кыргызстану нужно учесть заключение Венецианской комиссии в отношении новой Конституции* на примере ГЭС.

Говорят, что Заключение Венецианской комиссии нам не указ, потому что мы суверенная республика. Так вот, представьте... Опубликовано Nurbek Akbar Вторник, 23 марта 2021 г.

Токтакунов сравнил основной закон страны с гидроэлектростанцией, которую нужно строить с соблюдением законов математики, физики и гидродинамики.

«Ученые смотрят проект и говорят, что эта ГЭС под напором воды сломается, дамбу прорвет, а окружающие населенные пункты затопит. Ученые рекомендуют переделать проект во избежание потрясений и уходят заниматься своими делами. И вот, представьте себе, что горе-проектировщики говорят, что мы суверенная республика и никакие ученые со своими законами физики нам не указ, и приступают к строительству плотины!» — сказал юрист.

По словам Токтакунова, «правильная Конституция подобна правильно построенной ГЭС», потому что она направляет народную энергию на лопасти государственного управления.

«В этом движении также, как и в движении воды, есть свои объективные законы, подтвержденные опытным путем тысячелетиями истории. Соблюдать их или не соблюдать — дело хозяйское. Так и с заключением Венецианской комиссии — слушать их или не слушать наше личное суверенное дело. Но наш суверенитет вовсе не означает, что у нас законы природы работают по другому», — заключил юрист.

*Согласно заключению, «полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ». Кроме того, эксперты отметили чрезмерную власть президента над исполнительной и другими властями с слабостью системы сдержек и противовесов. Однако заключение вызвало возмущение у части населения и его сочли вмешательством в суверенитет и внутренние дела страны.

Почему Венецианская комиссия занимается делами Кыргызстана?

Венецианская комиссия Совета Европы — международный орган, который консультирует по конституционному праву с точки зрения демократии, прав человека и верховенства права. Она не комментирует политическую ситуацию, политические споры и остальные события в какой-либо стране, связанные с контекстом обращения в комиссию.

При этом Венецианская комиссия без желания какого-то государства вмешиваться в его дела и исследовать его политические процессы не может. Кыргызстан же после октябрьских событий-2020 сам дважды обратился за международной помощью экспертов по конституционным вопросам.

В первый раз в начале ноября туда написал председатель Конституционной палаты Верховного Суда Карыбек Дуйшеев после того, как парламент перенес повторные выборы на неопределенный срок, решив до этого реформировать Конституцию.

Тогда партия «Реформа» и несколько гражданских активистов возмутились этим и обратились в Конституционную палату. Конституционная палата сделала запрос экспертам международного права и задала Венецианской комиссии несколько вопросов.

Комиссия признала, что Жогорку Кенеш перешел черту закона, однако рекомендации экспертов не были учтены. Второй раз в комиссию обратился омбудсмен Токон Мамытов. В обращении на имя председателя комиссии Джанни Букиккио он попросил провести международную экспертизу проекта новой Конституции на «соответствие стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения».

Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) пришли к выводу, что «полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ».

Конституционная реформа в Кыргызстане

Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.

5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.

Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.

Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.

Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.

Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.

Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.

Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.

Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов».

Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был.



Референдум по Конституции назначен на 11 апреля 2021 года, на один день вместе с местными выборами. Указ об этом президент Садыр Жапаров подписал 12 марта.