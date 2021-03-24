Юрист Нурбек Токтакунов в своем фейсбуке разъяснил, почему Кыргызстану нужно учесть заключение Венецианской комиссии в отношении новой Конституции* на примере ГЭС.
Токтакунов сравнил основной закон страны с гидроэлектростанцией, которую нужно строить с соблюдением законов математики, физики и гидродинамики.
«Ученые смотрят проект и говорят, что эта ГЭС под напором воды сломается, дамбу прорвет, а окружающие населенные пункты затопит. Ученые рекомендуют переделать проект во избежание потрясений и уходят заниматься своими делами. И вот, представьте себе, что горе-проектировщики говорят, что мы суверенная республика и никакие ученые со своими законами физики нам не указ, и приступают к строительству плотины!» — сказал юрист.
По словам Токтакунова, «правильная Конституция подобна правильно построенной ГЭС», потому что она направляет народную энергию на лопасти государственного управления.
«В этом движении также, как и в движении воды, есть свои объективные законы, подтвержденные опытным путем тысячелетиями истории. Соблюдать их или не соблюдать — дело хозяйское. Так и с заключением Венецианской комиссии — слушать их или не слушать наше личное суверенное дело. Но наш суверенитет вовсе не означает, что у нас законы природы работают по другому», — заключил юрист.
*Согласно заключению, «полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ». Кроме того, эксперты отметили чрезмерную власть президента над исполнительной и другими властями с слабостью системы сдержек и противовесов. Однако заключение вызвало возмущение у части населения и его сочли вмешательством в суверенитет и внутренние дела страны.
Почему Венецианская комиссия занимается делами Кыргызстана?
Венецианская комиссия Совета Европы — международный орган, который консультирует по конституционному праву с точки зрения демократии, прав человека и верховенства права. Она не комментирует политическую ситуацию, политические споры и остальные события в какой-либо стране, связанные с контекстом обращения в комиссию.
При этом Венецианская комиссия без желания какого-то государства вмешиваться в его дела и исследовать его политические процессы не может. Кыргызстан же после октябрьских событий-2020 сам дважды обратился за международной помощью экспертов по конституционным вопросам.
В первый раз в начале ноября туда написал председатель Конституционной палаты Верховного Суда Карыбек Дуйшеев после того, как парламент перенес повторные выборы на неопределенный срок, решив до этого реформировать Конституцию.
Тогда партия «Реформа» и несколько гражданских активистов возмутились этим и обратились в Конституционную палату. Конституционная палата сделала запрос экспертам международного права и задала Венецианской комиссии несколько вопросов.
Комиссия признала, что Жогорку Кенеш перешел черту закона, однако рекомендации экспертов не были учтены. Второй раз в комиссию обратился омбудсмен Токон Мамытов. В обращении на имя председателя комиссии Джанни Букиккио он попросил провести международную экспертизу проекта новой Конституции на «соответствие стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения».
Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) пришли к выводу, что «полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ».
Конституционная реформа в Кыргызстане
Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов.
5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники.
Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента.
Занимая эти должности, он провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих соратников. Вместе с депутатами шестого созыва он так же провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу.
Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.
После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.
Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны.
Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров.
Новый проект Конституции, переработанный и отредактированный Конституционным совещанием, был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом — ряд депутатов хотел рассмотреть и принять его тайно.
Однако и эта версия содержала ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.
Как и Сообщество юристов Кыргызстана, и еще ряд экспертов, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, просили привести его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.
Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. При этом срок общественного обсуждения официально истекал 9 марта и по действующей Конституции до рассмотрения профильным комитетом законопроект должен был пройти ряд процедур.
Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов».
Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был.
Референдум по Конституции назначен на 11 апреля 2021 года, на один день вместе с местными выборами. Указ об этом президент Садыр Жапаров подписал 12 марта.