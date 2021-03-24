Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» сообщил, что Октябрьский районный суд Бишкека вынес оправдательный приговор по делу блогера Элмира Сыдыманова, известного как Сыдыман.

«24 марта 2021 года суд вынес окончательный приговор по делу блогера. ИМП поддерживает оправдательный приговор по данному делу», — отметили в фонде.

Что за дело?

В одном из своих прямых эфиров в инстаграме в феврале 2020 года блогер негативно высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов».

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возможно, ты из Оша или из Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», — сказал Сыдыманов.

Этот отрывок из прямого эфира вызвал резонанс в обществе, и вскоре блогеру стали поступать угрозы. 3 февраля он опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором принес извинения за свои высказывания.

Сыдыманова задержали и водворили в изолятор временного содержания 17 февраля. Тогда Октябрьский райсуд принял решение арестовать его на два месяца по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

После задержания мама блогера обратилась к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль.

Что сказали эксперты?

Независимые эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что не нашли в словах блогера признаков возбуждения межнациональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто “правильнее” матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.

В ноябре 2020 года адвокат заявил, что судья не удовлетворила его ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы слов Сыдымана, которые стали причиной открытия уголовного дела.

Позже, по данным пресс-службы Генпрокуратуры, гособвинитель поддержал это ходатайство и результаты экспертизы показали, что в словах блогера нет признаков возбуждения межрегиональной вражды и призывов к насильственным действиям. В результате Генпрокуратура отказалась от обвинений к блогеру.