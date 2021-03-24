Министр энергетики и промышленности Кубаныч Турдубаев на заседании парламента 24 марта заявил, что в стране ожидается очередной рост цен на бензин и дизтопливо. А по словам директора Союза нефтетрейдеров Заура Кипкеева, из-за дефицита ГСМ к лету цена за литр бензина может вырасти до 60 сомов.

Что сказал министр?

Турдубаев отметил, что на рост цен на бензин и дизтопливо в Кыргызстане влияют несколько факторов:

топливо Кыргызстан импортирует в основном из России. Цена за литр бензина с российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в январе-феврале выросла на 7-10 сомов, за дизтопливо — на 3,2-4,8 сома.;

рост цен на нефть по всему миру. Мировые фонды прогнозируют рост стоимости нефти на 20%.

По мнению Турдубаева, для предотвращения роста цен на ГСМ необходимо запустить свои НПЗ. По словам министра, в стране работает 10 НПЗ, но не в полную мощность.

«Нам необходимо полностью запустить нефтеперерабатывающий завод, который может переработать 2 миллиона 215 тысяч тонн нефти. Потребность Кыргызстана в нефти составляет 1,3 млн тонн. Наши НПЗ полностью смогут обеспечить население. Другой вопрос — в сырой нефти. Мы проводим переговоры с Казахстаном и Узбекистаном по этому вопросу», — сказал Турдубаев.

Что говорят нефтетрейдеры?

В интервью ИА 24.kg директор Союза нефтетрейдеров сообщил, что российские заводы продолжают поставлять нефтепродукты в Кыргызстан в ограниченном объеме.

«Российская сторона не заключает контракты на большие партии. Заключают только на 1-2 тысячи тонн ГСМ. Это очень мало. Заводы плохо грузят. Это связано с распоряжением о том, что в первую очередь компаниям нужно обеспечить внутренний рынок России. Месяц назад в самой России был дефицит ГСМ, поэтому им пришлось распечатывать запасы матрезерва. Заводы, которые поставляли ГСМ Кыргызстану, тоже развернулись на внутренний рынок. Нас с очереди начали двигать. Поэтому могу сказать, что ситуация по-прежнему остается напряженной», — отметил Кипкеев.

По его словам, нынешнее положение Кыргызстана усугубляется скорым началом весенних полевых работ в России. По мнению Кипкеева, это тоже приведёт к некоторому дефициту топлива в Кыргызстане.

«До сих пор кыргызстанские компании-нефтетрейдеры не открыли оптовую продажу. Помимо этого, мы получили информацию о том, что с апреля Казахстан начнет импортировать от 80 до 100 тысяч тонн ГСМ в месяц из-за того, что Шымкентский НПЗ закроется на ремонт. А он обеспечивает 40% внутреннего рынка Казахстана. Поэтому добавляется еще один конкурент, который также будет импортировать из России. Это, безусловно, тоже отразится на цене и объеме ГСМ, поставляемых в страну. Мы уже в такой ситуации были, когда с казахстанскими компаниями «воевали» за объемы ГСМ», — сказал он.

Цены на ГСМ

За последние месяцы в Кыргызстане ощутимо выросли цены на ГСМ. По данным Нацстаткома, на 11 марта цены на бензин марки АИ-92 в среднем по республике выросли на 11,5% по сравнению с февралем. Кроме этого, за тот же период на 7,2% выросли цены на дизельное топливо.

Из-за роста цен на топливо премьер-министр Улукбек Марипов со 2 марта ввёл временный запрет на экспорт всех видов нефти, кроме мазута из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Он будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

После Марипов прокомментировал ситуацию с ростом цен на ГСМ в стране. Он пообещал, что правительство примет меры, чтобы стабилизировать цену на топливо и не допустить дефицита. Премьер также сказал, что, если цены стабилизировать не удастся, кыргызстанцев ждет подорожание сельхозпродукции.