Первый вице-мэр города Ош Замир Юсупов 23 марта сообщил «Клоопу» о том, что снял свою кандидатуру с предвыборной гонки в местный кенеш. Он был в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан». По словам Юсупова, он написал заявление в территориальную избирательную комиссию 3 марта.

«Я не буду принимать участие на выборах. После того, как я стал первым вице-мэром города Ош, написал заявление в ТИК, но меня не убрали из списка. Сказали, что исключат позже. В мэрии очень много работы в социально-экономическом плане. Я обязан заниматься своими делами», — сказал Юсупов.

23 марта Центризбирком исключил из списка кандидатов в горкенеш Юсупова.

Ранее четыре партии из девяти, принимающих участие в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш, отказались подписывать меморандум о проведении выборов.

Партии «Бутун Кыргызстан», «Улуу журт», «Бир бол», «Улуттар Биримдиги» заявили о том, что в Оше используется админресурс и оказывается давление на конкурентов.

Тогда Юсупов опроверг обвинения в том, что мэрия использует админресурс для продвижения каких-либо политобъединений.

Замир Юсупов — сын бывшего главы Ошской области Байыша Юсупова. Также он руководил Ошским штабом партии «Биримдик», которую на выборах в парламент 2020 года связывали с президентом Сооронбаем Жээнбековым.