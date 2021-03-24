Верховный суд отменил приговор экс-депутатке Аиде Саляновой по делу о лицензии юриста Максима Бакиева Алексея Елисеева. Саляновой, в прошлом генпрокурору и главе кыргызского Минюста, грозило пять лет лишения свободы.

«Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 23 марта 2021 года ходатайство адвоката Садыковой Р. о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Саляновой А. Ж. по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено частично.

Приговоры Ленинского районного суда г. Бишкек от 10 октября 2017 года, Бишкекского городского суда от 7 февраля 2018 года и постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 22 мая 2018 года в отношении Саляновой А. Ж. были отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г.Бишкек», — сообщает Верховный суд.

Еще в январе Верховный суд отказывался пересматривать дело, хотя сторона Саляновой подавала ходатайство и утверждала, что в деле появились «вновь открывшиеся обстоятельства».

Что за дело?

Бывшая министр юстиции и генпрокурор, Аида Салянова открыто критиковала президента Алмазбека Атамбаева с начала 2015 года. В 2016 году, будучи депутаткой «Ата-Мекена», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.

В начале 2017 года ее вызвали на допрос по делу Елисеева, юриста сына Курманбека Бакиева Максима. Генпрокуратура утверждала, что министерство юстиции под управлением Саляновой продлило Елисееву лицензию, не запросив справку об отсутствии судимости. В том же 2017 году юрист Алексей Елисеев настаивал, что никогда не был знаком с Аидой Саляновой и не получил никаких выгод от продления ему адвокатской лицензии в 2010 году.

Сама Салянова говорила, что лицензия Елисеева была возобновлена законно и никаких оснований для отказа не было. Она также заявила, что никогда не была знакома с Алексеем Елисеевым. По ее словам, все сотрудники минюста подтвердили законность продления лицензии Елисееву, потому что никто из них не видел письма от правоохранительных органов о возбужденном уголовном деле на адвоката.

По делу о лицензии Салянову приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок. Из-за уголовного дела депутатство Саляновой было досрочно приостановлено.

Кто такой Елисеев?

Елисеев — экс-заместитель главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). Он один из самых близких сторонников Максима Бакиева, сына беглого президента Курманбека Бакиева. Некоторые источники утверждают, что Елисеев и Бакиев дружили еще с университета.

После апрельских событий 2010 года, он покинул Кыргызстан, а новые власти страны заочно осудили его на восемь лет лишения свободы. Максима Бакиева заочно приговорили к 25 годам лишения свободы. Сейчас он проживает в Великобритании.

Елисеев был фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Генпрокуратура также подозревала, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката.