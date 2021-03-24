В Духовном управлении мусульман сообщили, что зараженные COVID-19 могут не держать пост во время Рамадана, если им не позволяет состояние здоровья.

«Если врач скажет, что состояние больного не позволяет ему держать пост, надо следовать его рекомендациям. Шариат позволяет в таких случаях, когда жизни и здоровью человека грозит опасность, не держать пост. Но необходимо восстановить пост, когда человек вылечится», — сказал представитель отдела фатв ДУМК Бактияр Токтогазы уулу.

Предварительно, месяц Рамадан в 2021 году начнётся 13-14 апреля.

Рамадан — священный месяц мусульман, в течение которого верующие соблюдают пост. Пост в Рамадан является одним из пяти столпов Ислама и обязателен для всех мусульман*.

* От обязательности поста освобождаются душевнобольные, дети, больные, пожилые люди, путешественники, беременные и кормящие женщины.

Во время поста мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).