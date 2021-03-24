На заседании Жогорку Кенеша 24 марта министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев отвечая на вопросы депутата Таабалды Тиллаев сообщил, что объем воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному.

Министр пояснил, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Так одной из мер Турдубаев назвал импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, он добавил, что импорт начался еще в начале марта.

*Об импорте электроэнергии у соседних стран говорил ранее президент Садыр Жапаров. Тогда он сообщил, что «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Еще одним решением, по словам главы энергетики и промышленности, станет повышение генерации электроэнергии на ТЭЦ Бишкека еще на 1 млрд киловатт часов, в целом выработку повысят до 2,5 млрд киловатт часов.

*Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, а минимальный 5 млрд. По данным ОАО «Электрические станции», на 24 марта объем воды в водохранилище составляет 8,7 млрд кубометров, то есть в два раза меньше максимального объема.

Турдубаев также сообщил, что третий шаг для выхода из ситуация это сокращение внутреннего потребления электроэнергии. Как пояснил министр, то по сравнению с прошлым годом в Токтогульском водохранилище не хватает 3 млрд кубометров воды.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Кризис в энергетическом секторе для Кыргызстана не нова. У страны уже был опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении беглого президента Курманбека Бакиева.

После революции 2010 года власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров.