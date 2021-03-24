В сотовом операторе Megacom (ЗАО «Альфа Телеком») сообщили, что подключенная абонентам услуга «MegaMusic для себя» бесплатна и автоматически отключится через 14 дней, если её не продлить. Ранее абоненты Megacom жаловались на то, что им подключили платную услугу без их ведома.

* Сервис «MegaMusic для себя» позволяет заменить стандартный сигнал вызова на любимую мелодию или иной звуковой фрагмент. Для досрочного самостоятельного отключения услуги необходимо набрать бесплатную USSD-команду *705*0#.

В Megacom отметили, что запустили акцию «Весенняя мелодия вместо гудка» для того, чтобы поддержать праздничное настроение. По условиям акции стандартный сигнал вызова во время исходящего звонка был заменен на национальную или весеннюю мелодию.

«Акция носит исключительно развлекательный характер, подключение и пользование полностью бесплатное на весь период акции. По завершении акции через 14 дней с момента подключения услуга автоматически отключится у всех ее участников. Со стороны абонентов никаких дополнительных действий не требуется», — сообщил сотовый оператор.

В Megacom призвали не поддаваться на «провокационную информацию» о списании денег с баланса и отметили, что в акции не участвовали абоненты, которые ранее отключили данную услугу.