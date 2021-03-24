Фото: СУ СК России по Свердловской области

Полиция Екатеринбурга просит помощи в розыске возможных пострадавших от действий востоковеда Ивана Ильина. Мужчина нападал с ножом на девушек с азиатской внешностью, пострадали две уроженки Кыргызстана. После ареста он дал признательные показания.

Обе девушки выжили, но остались инвалидами. В полиции считают, что они могли быть не единственными пострадавшими — следствие не исключает, что Ильин может быть причастен к другим тяжким и особо тяжким преступлениям на территории города.

Что произошло в Екатеринбурге?

Первое нападение на девушку произошло в сентябре 2020 года в подъезде дома на Широкой Речке — нападавший подкараулил ее у лифта. 17-летняя уроженка Кыргызстана впала в кому на несколько дней, ей сделали переливание крови. Врачи удалили пострадавшей почку и часть кишечника, кроме того, нападавший повредил ей ножом печень.

Следствие решило, что, возможно, нападение мог совершить человек с психическим расстройством, и что могут быть и другие эпизоды. Следующая атака произошла на Эльмаше в январе 2021 года — неизвестный с ножом набросился на 19-летнюю Гулю Белек кызы в арке, его спугнул случайный автомобиль.

Девушку доставили в больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости. Кроме того, острый нож нападавшего отсек ей два пальца — мизинец пришить удалось, средний палец — нет. Через десять дней подозреваемого в преступлении по статье «Покушение на убийство» задержали.

Что известно о нападавшем?

Им оказался 26-летний магистр востоковедения УрФУ Иван Ильин, который увлекался холодным оружием, корейской и японской культурой. Мужчина активно сотрудничал со следствием, дал признательные показания — сказал, что хотел убить девушку на Эльмаше, но сделать это не получилось.

Дал показания он и по эпизоду на Широкой Речке — жертв для атак выбирал азиатской внешности и не способных оказать сопротивление.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Ильин несколько лет жил в городе на съемной квартире. Он не привлекал внимания органов правопорядка, не был судим, не был женат.

«[Ильин] Является переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра не состоял. Любит холодное оружие. Нож, с которым он напал на девушку, стоит около 5 тысяч рублей. При осмотре его жилища сыщиками найден ряд важных вещдоков, в том числе, разнообразные ножи», — сообщил Горелых.

По некоторым данным в СМИ, часть его переводов была связана с пытками и насилием над женщинами. Кроме того, он вел группы в ВКонтакте с соответствующей тематикой, и незадолго до второй атаки опубликовал в одной из них «трактат», где восхищался красотой женщин Азии.

Что будет дальше?

Апелляцию об освобождении из-под стражи Ильина отклонили — суд посчитал, что высока вероятность совершения им повторных преступлений. Сейчас он проходит психолого-психиатрическую экспертизу, параллельно с этим полиция выясняет возможную причастность Ильина к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

Родственники первой пострадавшей неохотно общаются со СМИ, Белек кызы же рассказала в интервью РИА Новости, что осталась без работы: у бывшей флористки на руке аппарат Илизарова. На лечение потратили уже более 70 тысяч рублей, кроме того, атака привела к тому, что у девушки начались приступы эпилепсии. Когда она сможет вернуться к обычной жизни, неизвестно.

Пострадавшие уроженки Кыргызстана могут добиться компенсации нанесенного их здоровью вреда, но пока не обращались в суд.

«Компенсация причиненного здоровью вреда предусмотрена законом. Пострадавшие могут подать гражданский иск в любой момент. Однако нужно понимать, какую сумму указывать. Ведь лечение продолжается. Сколько еще придется потратить — неизвестно», — рассказал в интервью РИА Новости адвокат Белек кызы Игорь Жуков.

Юрист сказал, что пытался связаться с родителями Ильина, чтобы обсудить с ними компенсацию, но они не захотели выйти на контакт.