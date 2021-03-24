Члены экспертной группы по инвентаризации законов, фото: пресс-служба Министерства юстиции

Премьер-министр Улукбек Марипов 10 марта подписал распоряжение о создании Межведомственной экспертной группы по инвентаризации законодательства. Саму группу создали по указу президента Садыра Жапарова, который он подписал 8 февраля.

Чем займется экспертная группа?

Она проведет инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызстана по отраслям права на соответствие Конституции.

Вместе с этим группа проверит их на соответствие «принципам социальной справедливости, целесообразности и эффективности, а также устранения внутренних противоречий и пробелов в праве».

*В распоряжении, подписанном премьер-министром, не говорится, как долго проработает группа. Однако в указе президента сообщается, что межведомственная группа проработает до 31 декабря 2021 года. То есть, группа продолжит свою работу независимо от итогов референдума, который пройдет 11 апреля.

По итогам своей работы группа должна внести предложения в аппарат правительства для устранения выявленных несоответствий.

Кроме этого, в аппарат президента в трехмесячный срок группа внесет законопроект, предусматривающий прекращение действия всех законов, если они не соответствуют Конституции. Группа не затронет конституционные законы, кодексы и законы о ратификации международных договоров.

Что будет с законами Кыргызстана потом?

Затем за шесть месяцев группа должна выработать предложения о принятии и вступлении в силу новых законов, которые отвечают критериям и исключают правовой вакуум. При этом экспертная группа должна учитывать мнение государственных органов.

Следующим шагом она разработает проект закона «О нормативных правовых актах». В новой редакции пропишут упрощенный механизм прекращения действия законов и принятых в их рамках других нормативных правовых актов.

Согласно указу президента, контроль за исполнением будет вести отдел правового обеспечения аппарата главы государства.

*Контекст: В Кыргызстане 11 апреля пройдут выборы в местные кенеши, а вместе с этим референдум по изменению Конституции, который стал следствием политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов 4 октября 2020 года.

На прошедшем референдуме 10 января избиратели уже проголосовали за президентскую форму правления. В случае если 11 апреля избиратели проголосуют за изменения основного закона страны, то большую часть законов придется приводить в соответствие уже с новой Конституцией.