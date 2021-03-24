Пресс-служба мэрии Бишкека объявила тендер на строительство нового детского сада в жилмассиве «Дордой» на окраине столицы.

По ее данным, здание будет рассчитано на 140 детей. Согласно тендеру, первичная стоимость постройки садика составила 48,4 млн сомов — средства выделят из городского бюджета.

«В здании будут расположены игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, приемные, медкабинет, музыкально-гимнастический зал, кабинет заведующей, методиста, комната персонала, кладовые и техпомещения», — уточнили в мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее мэрия Бишкека также объявила тендер на на постройку школу в жилмассиве «Алтын-Ордо». Не ее возведение из городского бюджета планируют потратить 122,5 млн сомов. Сама школа будет рассчитана на 480 ученических мест.