Пусковой этап вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане стартует в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба минздравсоцразвития.

По ее данным, в Бишкеке будут развернуты пять прививочных пунктов на базе четырех Объединенных центров семейной медицины и ЦСМ №7. А в Оше и Чуйской области откроются по два таких пункта. Однако точных дат в министерстве не назвали.

«Во всех регионах Кыргызстана начаты обучающие тренинги для медработников по вакцинированию. По результатам пускового этапа будут развернуты остальные пункты вакцинации во всех регионах страны. Для проведения вакцинации будут привлечены все подготовленные медицинские работники, занимающиеся прививками в стране», — отметили в пресс-службе минздрава.

Фото: Пресс-служба Минздравсоцразвития. Фото: Пресс-служба Минздравсоцразвития. Фото: Пресс-служба Минздравсоцразвития. Фото: Пресс-служба Минздравсоцразвития.

Ранее минздрав сообщил, что вакцинация в Кыргызстане пройдет в три этапа. На первом этапе вакцинируют медработников, силовиков, учителей и работников сферы услуг.

На втором этапе планируется применять вакцины, которые Кыргызстан получит в рамках программы COVAX. Ею вакцинируют граждан, которые входят в зону риска — людей с хроническими заболеваниями, тех, кто старше 60 лет и социально уязвимые прослойки населения.

На 3 этапе будут продолжены вакцины за счёт государства и донорских организаций.

В Кыргызстане всю последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Однако в стране еще не началась вакцинация населения.

Минздравсоцразвития сообщало, что 19 марта получило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, а получение российской вакцины Sputnik V ожидается совсем скоро.

Кроме того, Кыргызстан должен был получить 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX. Однако, по данным минздрава, они приостановили процесс, пока не закончатся исследования по выявлению причины осложнений после вакцинации.