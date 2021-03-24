Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба случая зафиксированы в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 492 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 115 человек. Больше всего человек заболевших в столице.

Бишкек — 66;

Чуйская область — 42;

Иссык-Кульская область — 3;

Ош — 2;

Нарынская область — 2.



По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 87 652 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 65 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 339 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили еще один случай заражения COVID-19. Медик заразился в Чуйской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 222 медработников, из которых выздоровели всего 4 195.