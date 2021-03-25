Анарбек Калматов

Обсуждение законопроекта о введении преференциальной системы обернулся конфликтом депутатов Алтынбека Сулайманова и Мирлана Жээнчороева с представителем президента Анарбеком Калматовым.

«Это преференциальная система. Избиратель получает возможность выбрать не только партию, но и конкретных кандидатов от этой партии. Сегодняшняя система работает в Кыргызстане с 2007 года, за 14 лет мы увидели ее и преимущества, и недостатки», — рассказывал Сулайманов.

Калматов взял слово после рассмотрения законопроекта и заявил, что депутаты «бегут впереди паровоза» — впереди президента. По словам Калматова, законопроект о префенциальной системе рано рассматривать и сначала нужно дождаться референдума по проекту новой Конституции.

*Авторами поправок выступают 14 депутатов, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

«Прошу вас уважать решение президента и вынести законопроект после. Было бы хорошо (…) было бы хорошо, если бы вы не бежали впереди паровоза и уважали указ президента», — заявил Калматов, отметив при этом, что «закон хороший», но после референдума все законопроекты, касающиеся выборов, будут изменены.

Алтынбек Сулайманов

Критика со стороны Калматова вызвала негодование у депутата Алтынбека Сулайманова.

«А кто бежит впереди паровоза? Не надо переводить разговор в другую сторону. Кто не уважает главу государства? Прекращайте подхалимничать! (…) Не понимаю, что вы пытаетесь доказать! Законопроект разработан был до этого указа. Никто впереди паровоза не бежит» — заявил нардеп представителю президента. Калматов не согласился с тем, что его высказывание — подхалимаж, и еще раз попросил уважать указ президента.

Один из инициаторов законопроекта Мирлан Жээнчороев присоединился к спору и сказал, что закон не позволяет отодвинуть его рассмотрение.

«Свое личное мнение, домыслы, размышления вы не можете высказывать и комментировать слова депутата. Можете делиться ими на круглых столах. Вы говорите, что мы должны отодвинуть законопроект и рассматривать после. Этого закон вам не позволяет», — посчитал депутат. Калматов в ответ попросил его не учить и снова заговорил об указе президента — а Жээнчороев предложил выгнать с заседания представителя главы государства. В ответ Калматов предложил ему следить за языком, после чего спор прервал спикер Талант Мамытов.

Мирлан Жээнчороев

Калматов — сам в прошлом депутат — не в первый раз вступает в полемику со своими бывшими коллегами из-за президента. Например, в феврале он он обвинил депутатов в необоснованной критике властей — тогда депутатка Ирина Карамушкина оспаривала законность задержания бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, а ее коллега Дастан Бекешев поднял тему о задержании бывшего замминистра МВД Курсана Асанова.

Калматов был назначен полпредом президента в парламенте в ноябре 2020 года. В 2010 он был избран депутатом парламента от партии «Ар-Намыс», позже его назначили зампредседателя Комитета по правопорядку, законности и борьбе с коррупцией. После сдачи мандата депутата в 2015 году Калматов был общественным помощником Асылбека Жээнбекова до мая 2018 года. В марте 2020 года его назначили ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при Сооронбае Жээнбекове.