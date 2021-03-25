Пресс-служба генпрокуратуры 25 марта сообщила, что экс-главу ОАО «Северэлектро» Таланта Раимжанова подозревают в незаконном обогащении.

Ему приписывают незаконное владение несколько объектами, в частности квартирами в Бишкеке и на Иссык-Куле, а также автомобилями и контейнерами на рынке «Дордой».

Ранее Финполиция возбудила на него досудебное производство, но после ликвидации ведомства дело перенаправили в Генпрокуратуру, а затем передали соответствующим правоохранительным органам.

Заявление поступило от гражданина Эркина Омурканова. Сам Раимжанов сообщил, что заявитель является его племянником и у них происходит частный спор.

«Речь идет о моей квартире. В 2018 году мы купили квартиру, деньги отдала супруга, но недвижимость оформили на Эркина Омурканова, так как у жены в тот момент не было с собой паспорта. Я уже много лет не работаю на госслужбе. Моя жена работает на рынке «Дордой» 30 лет, с 2010-го я ей помогаю. Меня никто не приглашал в следственные органы», – сказал он.

По его словам, он не знает об уголовном деле, и его никто не приглашал в следственные органы. Раимжанов также предоставил решение суда, по которому супруга заявителя Эркина Омурканова должна $60 тысяч его семье.

Кто такой Раимжанов?

Талант Раимжанов руководил ОАО «Северэлектро» с 2007 по 2009 год. Его назначение стало скандальным, так его нужно было согласовать с мэрией Бишкека.

Однако с городскими властями назначение предварительно не обсуждали. Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов допустило нарушение закона о местном самоуправлении при назначении Раимжанова на должность.