Политик и экс-лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов сообщил журналисту «Клоопа», что активисту Тилекмату Куренову хотят предъявить еще одно обвинение.

По словам Молдокматова, Куренова хотят обвинить в подкупе голосов на прошедших парламентских выборах 4 октября 2020 года. Тогда Куренов шел на выборы от партии «Республика» по Кочкорскому району. Ранее Куренову уже предъявили обвинение по статье «Попытка захвата власти».

«Мы узнали, что к Тилекмату приезжал следователь из Кочкорского района и допрашивал его, якобы о подкупе голосов», — рассказал Молдокматов.

Кроме этого, политик сообщил, что милиция уже приезжала в Кочкорский район и допрашивала агитаторов, работавших на парламентских выборах. Молдокматов заявил, что показания у агитаторов о подкупе были получены под давлением, так как «у всех были одинаковые ответы».

Вместе с этим Молдокматов заявил, что, если Куренову предъявят обвинение в подкупе, то он будет требовать от президента Садыра Жапарова признать выборы в парламент, прошедшие осенью 2020 года, не аннулированными, а отмененными из-за подкупа.

Затем Молдокматов будет требовать создать комиссию, которая займется расследованием и проверит всех кандидатов, которые шли в седьмой созыв, на подкупы.

«Кандидаты от партий “Биримдик” и “Мекеним Кыргызстан” занимались подкупом, а сейчас идут в местные кенеши от других партий», — добавил политик.

Дело Тилекмата Куренова

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так, летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно».

Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Куренов так же состоит в центре движения «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы. 15 марта Куренова задержали — по информации ГУВД Бишкека, из-за публикаций в соцсетях, в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции». 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО на один месяц.

Кроме этого, гражданский активист Эрлан Бекчоро уулу сообщил, что его вызвали на допрос в ГУВД Бишкека, чтобы «прояснить некоторые детали» по делу Тилекмата Куренова.

Руководитель движения «Против Ханституции» Жениш Молдокматов сообщил, что с вечера 16 марта неизвестно местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу.

По его словам, его задержали неизвестные люди. С тех пор связаться с ним не удалось, его местонахождение неизвестно. Молдокматов подтвердил, что на 25 марта информации о местонахождении Нурбек уулу все еще нет.

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