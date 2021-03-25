На заседании Жогорку Кенеша 25 марта депутат Марлен Маматалиев предложил снизить штрафы по проекту «Безопасный город». Он считает, что это необходимо сделать из-за тяжёлой экономической ситуации в стране.

«Сейчас люди страдают, в магазинах [продукты] берут в долг и стоят в очереди […] Штрафы по «Безопасному городу» в нынешней ситуации лишний раздражитель. Я считаю, что проект себя оправдал. Самая главная наша цель — начали следовать правилам ПДД. Я поэтому думаю, давайте уменьшим штрафы. Если вы согласны, то мы внесём в законодательство изменения», — обратился депутат к постоянному представителю правительства в парламенте Алмасбеку Абытову.

Маматалиев отметил, что предлагает снизить штрафы не для тех, кто водит машину в нетрезвом состоянии, а для «других категорий».

По его мнению, пеню к штрафу по «Безопасному городу» стоит убрать.

«Это [«Безопасный город»] что финансовое учреждение или банк, чтобы была пеня? Вдобавок, уведомления приходят не вовремя. Если бы уведомления приходили хотя бы в формате смс-сообщения или в цифровом формате, то это другой разговор, народ бы понял. Но письма же приходят с опозданием на месяц и к этому прибавляется пеня. Поэтому сейчас это очень раздражительный фактор», — сказал он.

Ранее другой депутат Шайлообек Атазов тоже говорил о высоких штрафах и пени по «Безопасному городу». Он отмечал, что из-за этого в обществе идет недовольство.

«Граждане обращаются, что штрафы очень высокие. Есть еще пени. Если завтра тысячи водителей выйдут на площадь, будет большая проблема. Было бы лучше, если бы штрафы были соразмерны зарплате», — сказал он 24 марта на заседании парламента.

Тогда замглавы МВД Мирлан Каниметов сообщил, что при правительстве создана рабочая группа по уменьшению размеров некоторых видов штрафов.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев, а часть госуслуг можно будет получать онлайн.

В августе 2020 года Государственной комитет информационных технологий и связи сообщал, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта “Безопасный город” охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили тогда в Госкомитете.

Всего власти планировали оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также по плану было установить около трёх тысяч камер различного типа.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.