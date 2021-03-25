В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности подтвердили журналисту «Клоопа», что экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов находится на лечении в столичной частной клинике «Бикард».

«Да мы подтверждаем, что он находится там [в клинике “Бикард”] и его охраняют наши сотрудники, только они в гражданской форме», — сообщили в ГКНБ.

При этом в Госкомитете нацбезопасности не уточнили, чем болеет Матраимов и добавили, что информацию о выписке Матраимова нужно уточнять у врачей.

Информация о том, что Матраимов лечится в клинике «Бикард» появилась в СМИ 24 февраля, по их же данным, у экс-таможенника выявили гипертонию.

При этом, суд за четыре дня до этого водворил его в СИЗО на два месяца по делу о легализации преступных доходов.

Позже журналисты издания 24.kg решили проверить действительно ли Матраимов находится на лечении в клинике «Бикард». В интервью изданию директор клиники Дамир Осмонов сообщил, что Матраимов действительно находится у них на лечении. Однако не смог объяснить, кто именно охраняет вход в палату Матраимова.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».