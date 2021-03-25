Митингующие у Дома правительства, фото: Айдай Токоева / Клооп

В Бишкеке у Дома правительства 25 марта собрались жители столичного жилмассива «Ак-Ордо». Они недовольны словами премьер-министра Улукбека Марипова о переселении около 400 семей в случае запуска ТЭЦ-2.

Ранее 19 марта Марипов во время посещения «Бишкекглавархитектуры» заявил, что в случае запуска ТЭЦ-2, находящейся в жилмассиве Ак-Ордо, появится необходимость переселения людей, которые проживают на 40 гектарах вокруг электроцентрали.

По данным Марипова, переселять придется примерно 400 семей, проживающих вблизи ТЭЦ-2.

На митинге собралось около 80 человек, которые потребовали от властей узаконить их участки вблизи ТЭЦ. В противном случае они планируют установить юрты у Дома правительства и продолжать митинг.

Митингующие у Дома правительства, фото: Айдай Токоева / Клооп

Позже к митингующим вышел заведующий отделом энергетики и промышленности Суйунтбек Аликеев и заверил жителей, что их дома сносить не будут.

Запуск ТЭЦ-2

Правительство страны уже не первый раз говорит о планах запуска ТЭЦ-2. Сама теплоэлектроцентраль расположена в Сокулукском районе, ее строительство началось еще в 1986 году, но позже остановилось.

В 2019 году Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром поручил подготовить несколько вариантов запуска теплоцентрали. Тогда же он рассказал, что часть оборудования с ТЭЦ-2 перенесли на ТЭЦ Бишкека.

Кроме этого, заинтересованность в запуске ТЭЦ-2 проявляла и компания «Газпром Кыргызстана». В январе этого года замдиректора по ремонту и капитальному строительству компании Мурат Сулайманов сообщил, что «Газпром Кыргызстана» технически уже готов предоставить газ на ТЭЦ Бишкека и на ТЭЦ-2.