На заседании Жогорку Кенеша 25 марта депутат Тазабек Икрамов заявил, что до граждан, вакцину от COVID-19 должны получить члены парламента и правительства.

«Сперва в прямом эфире министр здравоохранения должен сделать себе прививку. До вакцинации граждан, нужно вакцинировать начиная с того же премьер-министра, членов правительства и депутатов парламента […] Поэтому начнём вакцинацию с министра здравоохранения, премьер-министра, с других министров и депутатов, и потом граждан», — сказал он.

Он отметил, что минздрав должен дать полную информацию, откуда вакцины привезли, какие побочные эффекты есть и стоимость препарата.

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане

Минздрав 25 марта сообщил, что первый этап вакцинации в Кыргызстане стартует 29 марта. Вакцинацию начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Прививать будут пока китайской вакциной Sinopharm.

Вакцинация в стране будет в три этапа:

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков.

На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Кыргызстан получил китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm 19 марта. Всего в страну поступило 150 тысяч доз препарата на бесплатной основе. Этого количества вакцин хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.