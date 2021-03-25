Всемирный банк подвел итоги первого года пандемии коронавируса для Кыргызстана. По данным структуры, стране нанесен «сильный удар» — кризис коснулся не только системы здравоохранения, но и многих других сфер.

«[…] Кыргызстан пострадал от масштабных негативных последствий пандемии, которые могут обратить вспять многие достижения последних лет в области развития. Предварительный анализ показывает, что масштабы данного кризиса сопоставимы с социально-экономическим катаклизмом, произошедшим после распада СССР 30 лет назад», — говорится в статье, анализирующей ситуацию.

Что говорит Всемирный банк

По данным Всемирного банка, пандемия COVID-19 ударила по трудовым доходам кыргызстанцев. В сочетании с 9,7% инфляцией* это привело к уходу за черту бедности практически каждого третьего кыргызстанца.

«По оценкам, уровень бедности в Кыргызстане в 2020 году вырос на 11% с 20,1% в 2019 году. В результате за чертой бедности оказались еще 700 тыс человек — это огромная цифра для страны с населением в 6,6 млн человек», — констатируют в Всемирном банке.

*Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. То есть деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Обострились и другие макроэкономические проблемы — такие, как дефицит государственного бюджета и рост государственного долга по отношению к ВВП.

Источник: Всемирный банк

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Для оказания поддержки республике Всемирный банк в 2020 году выделил $138 млн для оказания помощи бедным и уязвимым семьям и поддержки микро-, малых и средних предприятий. Но восстановление займет длительное время: до допандемийного уровня республика вернется к 2023 году.

Что предпринимают власти республики

В феврале 2021 года в Кыргызстане сменились кабмин и глава правительства. Новый премьер-министр Улукбек Марипов презентовал План первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости, который пообещали реализовать к 1 июня 2021 года.

По его словам, в первую очередь власти должны приложить все усилия и «сделать все возможное», чтобы остановить рост цен на продукты и ГСМ. Однако, вопреки обещаниям чиновника, Нацбанк предсказал рост цен на продукты в Кыргызстане и в будущем из-за роста цен на мировом рынке.

ГСМ в мире так же стабильно дорожают — в частности, из-за подорожания на мировых рынках и инфляции. По словам директора Союза нефтетрейдеров Заура Кипкеева, из-за дефицита ГСМ к лету цена за литр бензина может вырасти до 60 сомов.

Инфляцию Нацбанк Кыргызстана в начале 2021 года прогнозировал в пределах до 10%.

«В текущих экономических условиях, после некоторого ускорения, инфляция к середине года несколько стабилизируется и по итогам года сложится в пределах однозначных значений», — заверили в структуре 26 января.

К концу февраля значение годовой инфляции в Кыргызстане составило уже 10,2%.

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