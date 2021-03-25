Госкомитет национальной безопасности сообщил, что 23 марта задержали замдиректора сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» при госагентстве по земельным ресурсам Д.Б.Ж. и главного специалиста по регистрации прав Т.А.А. Их подозревают в злоупотреблении должностным положением.

По данным Госкомитета, сотрудники ГУ «Кадастр» нанесли ущерб государству в размере 17 млн сомов.

«Данные лица умышленно подделали первичную документацию земельного участка, увеличив площадь на 1,7 га для дальнейшего переоформления частным лицам», — отметили в ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ и ведётся следствие.

Ранее ГКНБ задержал директора и ведущего специалиста этого же, сокулукского филиала госучреждения «Кадастр». Сообщалось, что они злоупотребляя должностным положением, незаконно изготовили государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО.

Тогда ГКНБ оценил ущерб от действий сотрудников «Кадастр» 2,2 млн сомов.