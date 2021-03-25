Президент Садыр Жапаров подписал указ о кадровом назначении в Государственной комиссии по делам религий. Замглавы структуры стала Гульназ Исаева.

Руководство ГКДР пока остается прежним, это Медер Карабаев — известно, что до назначения теолог был уполномоченным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД. Он был назначен после скандалов, сотрясавших ведомство с октября 2020 года.

Скандалы в Госкомрелигии

После октябрьских событий и смены власти в Госкомрелигии, как и в других госорганах, сменилось руководство. Будучи и.о. президента и премьер-министром, 13 ноября Садыр Жапаров назначил главой комиссии своего бывшего адвоката Акина Токталиева.

Токталиев возглавлял «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана» и был известен в качестве правозащитника и адвоката.

Он защищал в суде интересы не только действующего президента Садыра Жапарова, но и спикера парламента Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Дело касалось случая в 2012 году, когда они пытались перелезть через забор Жогорку Кенеша во время митинга за национализацию золоторудного предприятия «Кумтор». Тогда их обвинили в попытке насильственного захвата власти. В конце октября 2020 года Верховный суд оправдал их и их других фигурантов этого дела полностью.

Токталиев также выступал в защиту политика Бектура Асанова, защищал экс-муфтия Чубака Жалилова, когда его обвиняли в многоженстве, представлял интересы первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в 2006 году после «тюльпановой революции». Так же на протяжении многих лет он был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности.

Сотрудники ГКДР выступили против его назначения и заявили, что будут игнорировать его приказы и поручения, так как они нарушают закон.Они сообщили, что Токталиев угрожал коллективу Госкомиссии.

Во время обсуждения нового проекта Конституции Токталиев предложил убрать из основного закона понятие «светскость», так как 98% населения страны, по его данным, верующие и выполняют религиозные обряды. Высказывание спровоцировало брожение в обществе, но Токталиев остался в кресле.

Также Токталиев фигурировал в обращении заммуфтия Кадыра Маликова в МВД.

Дело касалось ролика, в котором есть аудио со встречи Маликова с Токталиевым, сотрудником ДУМК Акимжаном Эргешевым, сыном экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова Русланом Бекназаровым и религиозным деятелем Умаром Куловым.

Ролик сопровождала надпись «В Кыргызстане хотят построить ИГИЛ». Маликов говорит, что в записи были искажены его слова, а сам он выставлен как человек, поддерживающий запрещенную в Кыргызстане и ряде стран мира МТО.

В феврале 2021 года Жапаров снял Токталиева с должности после скандала в муфтияте. ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, связанных с деньгами верующих, собираемыми на хадж. Муфтий Максатбек ажы Токтомушев после этого добровольно ушел в отставку, после был задержан по подозрению в финансовых махинациях и отпущен под домашний арест.

Но за несколько дней до этого Токтомушев дал большое интервью ИА АКИpress. Он рассказал, что что его пытаются незаконно снять с должности вопреки уставу Духовного управления мусульман Кыргызстана, «прикрываясь именем президента». В интервью фигурировало имя Токталиева.

После этого Токталиев лишился кресла, его занял Медер Карабаев. Акин Токталиев заявил, что в этом виновата «коррупция», которой он «не давал просочиться в муфтият», и что до этого был президенту как отец, но сейчас его окружили подхалимы.

Садыр Жапаров же в интервью «7 каналу»заявил, что ему место муфтия не нужно и чиновники вмешиваться в работу муфтията не будут. По его словам, до него дошли слухи о конфликте в муфтияте и Токтомушев якобы даже обращался к главе государства с жалобой.

Жапаров поговорил с Токталиевым, чтобы тот как глава Госкомрелигии решил вопрос. Но Токталиев вместо примирения сторон конфликта в муфтияте «пошел и дал неправильную информацию, что якобы его [Токтомушева] просят уйти».

Что известно о Гульназ Исаевой?

Немного. До того, как стать замглавы Госкомрелигии, она занимала в ведомстве пост заведующей отделом аналитики. В рамках проектов IWPR (Института по освещению войны и мира) Исаева выступала в качестве ментора на тренингах для священнослужителей по медиаграмотности и противостоянию насильственному экстремизму.



Также теолог неоднократно выступала в СМИ по вопросам продвижения межконфессионального диалога, помогала продвигать веротерпимость, толерантность, сотрудничество конфессий по противодействию конфликтам и насильственному экстремизму.