Министерство здравоохранения и социального развития сообщило, что за прошедшие сутки в стране скончались два человека с COVID-19. Смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 494 человек с COVID-19.

Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 106 человек. В Таласской, Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 61;

Ош — 1;

Чуйская область — 40;

Иссык-Кульская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 2.

По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 87 758 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 68 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 84 407 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Минздрав также отметил, что на 25 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 508 пациентов. Кроме этого еще 406 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, еще 132 человека в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19. Оба случая в Бишкеке. Всего COVID-19 подтвердился у 4 224 медиков, из которых всего выздоровели 4 196 медработников.