В Таласской области задержаны два человека по подозрению в подделке ПЦР-тестов. В милицию поступила информация о том, что поддельные результаты ПЦР-анализов продают в районах Кара-Бура и Манас. Тест можно было приобрести за сумму от 500 до 1500 сомов — их приобретали водителя ради пересечения госграницы.

Милиция начала слежку в пограничном пункте Чон-Капка у казахской границы и задержала там некоего Э.А. с поддельными тестами. Также был задержан еще один подозреваемый — 18-летний житель села Май в районе Манас.

«Он загружал с интернета на свой ноутбук примерные номера результатов ПЦР анализов Министерства здравоохранения и переделывал на имя граждан. Распечатывал их с помощью цветного принтера и продавал через подозреваемого», — считает следствие.

Данный факт был зарегистрирован в РОВД Манасского района в ЕРПП по статье «Подделка документов». Подозреваемые водворены в ИВС.