Министерство здравоохранения и социального развития сообщило, что 29 марта начнётся первый этап вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Прививать будут пока китайской вакциной Sinopharm.

Вакцинация двукратная, с интервалом 25-28 дней. Прививки будут проводиться на добровольной основе. Всего вакцинация будет проходить в три этапа.

На первом этапе планируется вакцинировать медработников, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков.

На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Пусковой этап вакцинации начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. В Бишкеке развернут 5 прививочных пунктов, а в Чуйской области и Оше — по 2.

«Идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину. Во всех регионах республики идут обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Что известно о Sinopharm?

Кыргызстан получил китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm 19 марта. Всего в страну поступило 150 тысяч доз препарата на бесплатной основе.

Вакцина SinoPharm — это инактивированная (убитая) вакцина. В её создании используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые убивают с помощью химических реагентов, тепла.

По данным минздрава, SinoPharm провакцинировано более 12 млн человек в 65 странах, таких как Китай, ОАЭ, Турция, Узбекистан. А побочных проявлений после иммунизации вакциной SinoPharm не зарегистрировано.

Вакцину Sinopharm зарегистрировали в декабре 2020 года и она стала первой зарегистрированной в Китае вакциной от коронавируса. Сообщалось, что её эффективность составляет 79%.