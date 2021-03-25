Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев в интервью Sputnik 25 марта сообщил, что намерен первым в стране получить вакцину от COVID-19. Глава минздрава будет получать китайскую вакцину SinoPharm.

«Я первым получу вакцину в понедельник, 29 марта в 9 утра. Сам я не болел коронавирусом, соответственно, антител у меня нет», — сказал глава минздрава.

* Ранее депутат Тазабек Икрамов на заседании парламента призвал министра здравоохранения первым сделать прививку вакциной от коронавируса в прямом эфире.

Кроме этого он добавил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже болел коронавирусом и вакцину ему получать не нужно из-за «хорошего уровня антител» — 9-9,5. Однако, он не уточнил когда Жапаров заразился COVID-19.

«Ему [Жапарову] по сути не нужно прививаться, поскольку будет реакция организма при получении вакцины. У президента выработались антитела. Об этом я говорю, как министр здравоохранения и медик», — сказал глава минздрава.

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане

Минздрав 25 марта сообщил, что первый этап вакцинации в Кыргызстане стартует 29 марта. Вакцинацию начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Прививать будут пока китайской вакциной SinoPharm.

Вакцинация в стране будет в три этапа:

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков.

На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Кыргызстан получил китайскую вакцину от COVID-19 SinoPharm 19 марта. Всего в страну поступило 150 тысяч доз препарата на бесплатной основе. Этого количества вакцин хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.