На заседании Жогорку Кенеша 25 марта депутат Дастан Бекешев призвал правительство «дать рецепты и направления» на решение проблем в стране. По его словам, пока Кыргызстан впадает в очередной кризис, правоохранительные органы заняты тем, что борются с активистами и теми, кто «играет на барабанах».

Про борьбу с активистами

По словам Бекешева, в стране участились кражи и преступники уже «не бояться ни камер и заходят в дома ночью». Он отметил, что вместо того, чтобы бороться с такими проблемами, правоохранительные органы заняты активистами.

«Правоохранительные органы ходят за какими-то активистами и следят*, что они делают. За барабанами смотрят**, кто стучит там на барабанах. Это же смешно, займитесь реальными проблемами в конце концов. В тюрьму сажают за публикации в фейсбуке и выпускают оттуда тех, кто воровал», — сказал депутат.

* В Кыргызстане за последний месяц возросло давление на активистов, в особенности против тех, кто выступает против проекта новой Конституции. Так одного из таких активистов Тилекмата Куренова правоохранители задержали из-за публикаций в фейсбуке — в них нашли «призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам». Его водворили в СИЗО-1 на один месяц.

** На заседании профильного комитета парламента 23 марта замглавы МВД Мирлан Каниметов сообщил, что к юристке Сание Токтогазиевой милиционер приходил домой, чтобы установить место проживания и пригласить для беседы. По его словам, милиционер хотел это сделать по заявлению жителей бульвара Эркиндик, которые недовольны воскресными маршами за законность на которых «не дают покоя, стучат по барабанам».

Про кризисы в стране

Бекешев отметил, что в стране наблюдается «паспортный кризис», из-за которого люди не могут выехать за рубеж — например, студенты, обучающиеся за границей и пациенты, нуждающиеся в медпомощи за рубежом.

«Нет просто бланков для паспортов. Смотрите с какими кризисами мы столкнулись. Документа государственного образца нет», — сказал он.

* Ранее глава ГРС Акын Мамбеталиев заявил, что в стране наступил «паспортный кризис». По его словам, у ведомства осталась 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч в обработке. Из-за этого ГРС не может начать выдачу новых биометрических загранпаспортов. В ведомстве сообщали, что их начнут выдавать с 1 мая, но замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев заявил, что скорее всего выдача новых загранпаспортов начнётся в сентябре.

Из-за «паспортного кризиса» премьер-министр Улукбек Марипов 9 марта временно продлил до 1 сентября 2021 года сроки действия:

паспорта гражданина Кыргызстана образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны;

общегражданского паспорта гражданина Кыргызстана образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами страны.

Бекешев также отметил, что страна приближается и к энергетическому кризису*, но правительство никак не решает эту проблему.

* 24 марта министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил, что объем воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному — ГЭС обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50%. Турдубаев сказал, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Так одна из мер — импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, которую начали в начале марта.

«Как это будем решать опять же никто не говорит — что делать дальше. Инфляция растёт и цены на продукты тоже. Мы это обсуждали, но пока опять же решения со стороны правительства и президента опять нет», — сказал он.

Бекешев подчеркнул, что эти «проблемы нужно решать сейчас», и не говорить, что после принятия новой Конституции «страна заживёт».

«У меня большая просьба по паспортному кризису и по безработице, дайте хоть какие-то рецепты, направления, что вообще думаете делать. Ну не может страна просто так существовать, мы же скатываемся», — сказал депутат.

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