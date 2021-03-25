Заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева освободили от должностей.

Информацию об этом подтвердили журналисту «Клоопа» в пресс-службе минздрава. Однако в ведомстве не сообщили причин увольнения Каратаева и Усенбаева.

В интервью Vesti.kg Усенбаев рассказал, что распоряжение об увольнении увидел еще 24 марта и не был этому удивлен.

«Попрощался с коллективом. Планирую заниматься своей профессиональной работой — выявлением особо опасных инфекций. Это будет не в рамках госслужбы», — добавил он.

Нурболота Усенбаева назначили на должность замминистра минздрава в апреле 2020 года. До этого он занимал должности руководителя Центра карантинных и особо опасных инфекций, а также работал замдиректора Департамента госсанэпиднадзора при минздраве.

Мадамин Каратаева занимал пост замглавы минздрава с июня 2018 года.