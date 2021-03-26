Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев сообщил на своей странице в фейсбук, что его вызвали на допрос в ГКНБ.

«Вот кажется и за меня принялись джигиты. Кто-то принёс [принесли] домой. Ни даты ни времени. Забыли наверное. Что то не помню, чтобы в повестке сразу об адвокате напоминали», — написал Масалиев.

По какой причине или делу был приглашен экс-депутат пока не известно.

Исхак Масалиев проходил в парламент страны четыре раза. Он также занимал пост замминистра финансов в 2005 году. Еще до парламента, Масалиев работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года.

О своем уходе из Жогорку Кенеша он заявил в мае 2020 года. Последний депутатский срок Масалиев отработал, пройдя в парламент от партии «Онугуу — Прогресс».

Однако на прошедших парламентских выборах в октябре 2020 года Масалиев снова решил пойти в Жогорку Кенеш в составе партии «Бутун Кыргызстан» под третьим номером.