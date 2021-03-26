Пресс-служба Министерства здравоохранения и соцразвития 26 марта сообщила, что коллективу ведомства представили новых заместителей министра.

Согласно распоряжению правительства, ими назначены Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев.

Улук-Бек Бектурганов также назначен главным санитарном врачом. В 2005 году он окончил факультет «Медико-профилактическое дело» Кыргызской государственной медицинской академии.

После прохождения ординатуры работал санитарным врачом по промышленной гигиене Токмакского Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главврачом Чуйского Областного центра СПИД. Позже занимал разные должности в Токмокском городском центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

С 2019 по 2021 год работал главным врачом Иссык-Атинского РЦПЗ и ГСЭН с функцией координации по Чуйской области.

Жалалидин Рахматуллаев в 1988 году окончил Рязанский Медицинский институт имени Павлова по специальности «врач гигиенист-эпидемиолог». Работал санврачом в нескольких санитарно-эпидемиологических службах (СЭС), затем завотделом и главврачом СЭС Кызыл-Кии, руководителем аппарата мэрии, а потом и вице-мэром Кызыл-Кии.

С августа 2017 года по март 2021 был директором территориальной больницы в Кызыл-Кие.

25 марта стало известно, что заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева освободили от должностей.

Информацию об этом подтвердили журналисту «Клоопа» в пресс-службе минздрава. Однако в ведомстве не сообщили причин увольнения Каратаева и Усенбаева.

В интервью Vesti.kg Усенбаев рассказал, что распоряжение об увольнении увидел еще 24 марта и не был этому удивлен.

«Попрощался с коллективом. Планирую заниматься своей профессиональной работой — выявлением особо опасных инфекций. Это будет не в рамках госслужбы», — добавил он.

Нурболота Усенбаева назначили на должность замминистра минздрава в апреле 2020 года. До этого он занимал должности руководителя Центра карантинных и особо опасных инфекций, а также работал замдиректора Департамента госсанэпиднадзора при минздраве.

Мадамин Каратаев занимал пост замглавы минздрава с июня 2018 года.